V Srbicích ráno do radarové pasti při akci Speed marathon spadlo sedm řidičů

Teplicko – Prohnal se Srbicemi rychlostí 64 kilometrů. Jindy by mu to možná prošlo. Ve středu ráno měl ale smůlu. Motorista vpadl do radarové pasti, kterou zde v rámci celorepublikové akce Speed marathon uspořádala policie.

Už od brzkého rána jsou tepličtí dopravní policisté v ulicích, respektive na místech, které jim vybrali samotní občané, že se tam jezdí rychle a že by se tam mohlo měřit. Ne všechna místa ale jsou pro takové měření vhodná. ZÁVODNÍCI U MOTORESTU Třeba v Krupce na průjezdu městem okolo bývalé pošty v Unčíně dopoledne jezdili řidiči podle pravidel. Přesto jde o místo, které místní označují za takové, kde se šlape na plynový pedál více, než je v obci povoleno. Za hodinu tu ale dopravní policisté na nikoho takového nenarazili. Úspěšnější byli ráno, když od 5 do 7 hodin stáli s radarem u motorestu v Srbicích. Zde lapili sedm „závodníků", kteří jeli přes povolených padesát. „A to se s námi ještě někteří chtěli hádat. Jeden nesouhlasil a chtěl zápis, že si to vyřídí jinak," uvedl policista, který se akce zúčastnil. Většina zaplatila pokutu. ČTĚTE TAKÉ: Speed marathon: Podívejte se, kde všude budou policisté měřit rychlost „Snažím se jezdit podle předpisů. Je ale také pravda, že někdy na rovinách mě to až někdy nutí zrychlit v obci. Především pak na výjezdech. Nejsem ale takový blázen, jako někteří, kteří prosviští obci třeba devadesátkou," říká své zkušenosti motorista Pavel z Teplic. „Volant mě vydělává peníze, tak musím dodržovat předpisy," dodal. Celodenní dopravní akce pokračuje odpoledne na dalších místech v okrese. Potrvá až do půlnoci. MÍSTA MĚŘENÍ VYBÍRALI ŘIDIČI Jedná se o premiérový ročník akce s názvem Speed marathon. "Na základě naší výzvy občané od 1. února do 28. února na mapě Speed marathonu označili více než sedmdesáti sedmi tisíci hlasy celkem 10 796 míst nacházejících se po celé České republice, která považují za riziková a problematická. Policisté označená místa a lokality vyhodnotili a na základě předem určených kritérií (například četnost hlasů, konkrétní dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, množství dopravních nehod, frekvence provozu a další), vybrali 1 047 míst, kde po celou středu bude měření rychlosti probíhat," popsala za Policii ČR Eva Kropáčová. Cílem této preventivní akce je podle Kopáčové především přimět řidiče dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody. ČTĚTE TAKÉ: Teplická policie šetří poničení dětského hřiště v Janáčkových sadech

