V Teplicích mohou být od ledna už jen kasina

Teplice - Regulaci hazardu ve městě schválili zastupitelé už vloni. Letošní rok byl takovým přechodným, protože herny, kde měly platné dobíhající povolení na automaty, mohly ještě fungovat. Od 1. ledna už ale mají utrum. Podle vyhlášky už budou ve městě na hazard pouze kasina.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Město počítá s úbytkem heren. Pravdou ale je, že některé se během právě letošního roku přeměnily na kasino. To má sice mnohem tvrdší podmínky pro fungování, ale co by pro svůj byznys provozovatelé automatů neudělaly.

Právě obavy z této jakési kličky, už před rokem při samotném schvalování vyhlášky vyřkli opoziční zastupitelé. Na bilanci je nyní ještě brzo, rozhodující na porovnání bude hlavně spíše příští rok.

Od ledna se chystají kontroly a pokuty za porušování vyhlášky, která povoluje automaty už pouze v kasinech. Kde musí být ale paralelně tzv. živá hra karty nebo ruleta s obsluhou.

Co se týče statistik, tak počet hracích přístrojů letos v Teplicích klesl zhruba o třetinu. Příjem z hazardu klesne podle odhadů radnice až v příštím roce.

„Počet provozoven se začne redukovat až od roku 2017, a to pouze v tom případě, že si provozovatelé během ročního přechodného období nezařídili licenci na kasino," uvedl zastupitel Jakub Mráček.

Finanční odbor teplického magistrátu odhaduje příjem z hazardu za letošní rok na víc než 100 milionů korun, na příští rok předpovídá město pokles tohoto příjmu na 80 milionů korun.

Od 1. ledna 2017 začne Ministerstvo financí ČR odebírat licence na všechny další přístroje, vyjma těch v kasinech.

Na konci letošního roku skončí v Teplicích povolení u 172 výherních hracích přístrojů. A podle vedoucího finančního odboru Romana Jodase je magistrát neobnoví. „V současnosti jich (hracích přístrojů) je 1040, to znamená, že jich meziročně o 430 ubylo. Na druhé straně dochází ke zvýšení počtu kasin. Ke konci října 2015 jich bylo 21, teď jich je 28," uvedl Jodas.

Pokles počtu hracích přístrojů o třetinu vidí jako dobrý dopad vyhlášky náměstek primátora Hynek Hanza. „A mělo by ubývat také hracích míst v ulicích," uvedl. (pem)