V Teplicích musí zabezpečit padající skály

Teplice - Město Teplice nechá zajistit skály v Mlýnské ulici, aby se již nebortily, jak tomu bylo v minulosti. Na zajištění svahu u hlavní silnice ve městě, který je v havarijním stavu, se bude podílet soukromý investor. Právě na jeho pozemku z části skály jsou. Celkové náklady byly vypočítány na téměř 400 tisíc korun. Město dá ze svého polovinu.

Město zabezpečí skály v Mlýnské ulici v TeplicíchFoto: Deník/ Z. Traxler

Návrh už prošel přes zastupitele města. Kromě ocelových sítí, které mají zabránit dalšímu sesuvu, bude celý dotčený svah zrekultivován. Od silnice budou lidem bránit k příchodu pod skály betonová svodidla.

„Postupně takto zabezpečujeme celý pás skalního masivu. Něco je na pozemku města, v některých případech musíme jednat se soukromými majiteli," říká Ivana Müllerová z teplického magistrátu.

ČINŽÁKY UŽ DÁVNO NESTOJÍ

Podobně už byly zajištěny skály v další části ulice, která je výpadovkou z Teplic a vede přes prosetické sídliště. Město na zabezpečení už vynaložilo miliony korun.

V případě Mlýnské a následně Pražské ulice jde o skaliska, u kterých dříve stávala zástavba činžovních domů. Ta ale už dnes nestojí, protože objekty padly k zemi v 70. letech v rámci demolice této části lázeňského města. Místa, kde domy stály, připomínají v místech pod Letnou už jen pozůstatky zdí obléhající skalní masiv.

Nejde o obydlenou oblast, přesto je zde bezpečnost důležitá. Sanační práci předcházel geologický průzkum, který potvrdil hrozící sesuvy. Svah se hýbe. A stromy rostoucí na hřebenu stabilitě příliš nepomáhají.

„Taky by to chtělo něco udělat s tou ruinou naproti. Akorát to hyzdí město a láká bezdomovce," míní Milan Pošt z Teplic.