V Ústeckém kraji jsou některé byty neprodejné, říká makléř

Ústecký kraj - Zatímco v Praze vydělávají lidé s průměrným platem na byt 15 let, v Ústeckém kraji si ho mohou dovolit už za tři roky. Byty jsou tady totiž nejlevnější z celé republiky.

Byt. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Tilen Vajt

Ústecký realitní makléř Tomáš Rubinstein ovšem zdůrazňuje, že skutečné ceny bytů nemají s průměrnými cenami v republikových přehledech nic společného.

„Realita bytového trhu je krutá. V Ústeckém kraji jsou v některých lokalitách byty doslova neprodejné. Šance, že by se situace zlepšila, je mizivá," upozornil makléř Tomáš Rubinstein.

Nemohl prodat byt například v ústeckém Krásném Březně. Na dohled byl totiž dům plný problémových obyvatel.

NEPLATIČI JSOU MOREM

„Kdo viděl hemžení kolem sousedního domu a uvědomil si, že by měl bydlet v bytě jenom o 200 metrů výše, byt odmítl. Šance prodat byt byla v zimě, když je minus 10 stupňů, a dopoledne, kdy obyvatelé problémového blízkého domu ještě spí. Jenom v takovém okamžiku by kupující nevěděl, co ho v okolí čeká, protože všichni sousedi by byli zalezlí doma a spali. Upozorňuji, že to není nadsázka, ale realita," popsal Rubinstein s tím, že se nediví makléřům, kteří nechtějí jednat s romskými zájemci.

„Nejedná se o diskriminaci. S takovými nájemníky jsem měl vždy jenom problémy. Musel jsem je kvůli dluhům nechat i exekučně vystěhovat," zdůraznil realitní makléř.

S tím, že neplatiči jsou pro majitele domů doslova morem, souhlasí i František Ryba, ředitel mosteckého bytového družstva Krušnohor. Řešení je přitom stále v nedohlednu.

„Četl jsem nedávno optimistický článek, že v červnu začne platit novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ztíží zneužívání dávek na bydlení. Slušní vlastníci bytů získají účinný nástroj proti kšeftařům s chudobou. Jenže administrativně to bude velmi složité a dluhy opatření přitom účinně neřeší. Proto by úřad práce měl přímé úhrady záloh od neplatičů důkladně zvážit a využívat ji jenom v ojedinělých případech," myslí si Ryba.

JEDNA LOKALITA, ROZDÍLNÉ CENY

Ač se průměrné ceny bytů 3+1 v Ústeckém kraji podle tabulek pohybují okolo 750 tisíc korun, v řadě lokalit je lze pořídit daleko levněji. Třeba právě v Krásném Březně v Ústí nad Labem. Tady ceny výrazně kolísají i v rámci jedné čtvrti.

Nejproblémovější je území kolem pivovaru a bývalého Prioru, Keplerova ulice, domy kolem tzv. staré školy nebo u Pivovarské zahrady. V této oblasti, kde žije víc sociálně slabých a nepřizpůsobivých rodin, nedostanete za byt většinou více než 100 tisíc korun.

V dalších částech Krásného Března cena stoupá zhruba na 300 až 350 tisíc. Dobrou adresou je pak Žežická ulice na okraji sídliště, kde ceny bytu mohou poskočit až o 100 až 150 tisíc korun výš.

Podobně se liší nabídky bytů v bezproblémových a problémových oblastech v Mostě. Nejméně o 100 tisíc korun. V litvínovském Janově jsou ceny bytů ještě rozdílnější.

„Pokud mladé rodiny potřebují startovací byt, protože teprve začínají a nemají našetřeno, je to sice kanadský žert, ale doporučuji litvínovský Janov. V problémové oblasti, kde nikdo nechce kvůli nepřizpůsobivým obyvatelům bydlet, lze sehnat startovací byt 2+1 s kuchyňským koutkem za 100 tisíc, dokonce už i za 30 tisíc korun," podotkl František Ryba.