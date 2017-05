Vaříme jako doma, říkají kuchařky ze školních jídelen v kraji

Teplice, Ústecký kraj - Školní jídelnu má starší generace povětšinou zafixovánu jako vývařovnu nemastných neslaných jídel. Zdá se, že v této oblasti se časy opravdu mění.

Typický oběd ve školní jídelněFoto: DENÍK/Zdeněk Traxler

Jana, studentka teplického gymnázia, chodí do jídelny dobrovolně. „Je to asi jako v každé jídelně, něco se dá jíst a něco dobré není, ale nestěžuju si," říká s tím, že mnoho jejích spolužáků volí raději nudle u Vietnamců nebo kebab.

Vaří bez polotovarů, zdravě, kvalitně. Takový je dnes trend ve školních jídelnách. Řadě dospělých lidí, kteří v jídelnách jako děti obědvali, se nevybaví příliš pěkné vzpomínky. „Dali nám na talíř rozvařený houskový knedlík zalitý jogurtem a prezentovali to jako ovocné knedlíky,“ nerada vzpomíná sedmadvacetiletá Lucie na jídelnu jedné ze základních škol v Děčíně.



To už ale v dnešní době téměř neplatí. Řada škol nabízí stravu pestrou a studenti si mohou vybírat i z více jídel. Tak je to například i na děčínské průmyslovce.

SUROVINY NEOPAKOVAT

„Jídelníček skládáme tak, aby se suroviny neopakovaly, aby byla obsažena zelenina, mléčné výrobky, ryby, luštěniny… Jako doplněk k obědu dáme raději ovoce než sladkosti,“ uvedla kuchařka průmyslové školy Jitka Kučerová s tím, že si strávníci mohou vybrat ze dvou jídel, kam zařazují také lehčí jídla, jako saláty, či naopak jídla sladká pro ty, kteří je mají rádi. „Vaříme, jako bychom vařili doma,“ doplňuje Jitka Kučerová.



Certifikátem Zdravá školní jídelna se pyšní jako jediná v kraji centrální školní jídelna v Lovosicích. Ale i další školní jídelny v kraji nabízí zdravá jídla. Litoměřická centrální školní jídelna například myslí i na strávníky na dietě.

JÍDLA BEZ LEPKU

Kromě jídel se sníženým obsahem lepku vaří i nízkokalorická jídla. Zdravou stravu se rozhodli nabízet i dětem v děčínské soukromé škole Svět. Ta je registrována v programu Skutečně zdravá škola.



„Pro naše děti chystáme vlastní svačiny, obědy nám dováží dodavatel. Snažíme se, aby děti dostávaly zdravou a kompletní svačinku. K její přípravě používáme základní suroviny, tedy žádné polotovary,“ uvedla ředitelka školy Martina Edrová.



„Základ našich pomazánek tvoří pomazánkové máslo a tvaroh přímo od výrobce. Nejoblíbenější jsou naše domácí pomazánky. K nim dostávají děti zpravidla chléb nebo celozrnné pečivo přímo z pekárny,“ doplňuje Edrová.