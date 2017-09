Ve sklárně v Dubí vyrobí denně 600 tisíc kusů lahví a sklenic

Dubí /FOTO/ – Továrna má novou technologii, i jí však chybějí mladí pracovníci se vzděláním z technických oborů.

Když držíte v ruce skleněnou lahev, asi vás nenapadne, že od okamžiku ustřihnutí kapky roztavené skloviny to trvá 110 minut, než je nová lahev připravená k expedici. „Naším hlavním cílem je z každé takové kapky zabalit lahev,“ říká vedoucí směny Pavel Bušek ve sklářském závodě v Dubí.

Ve čtvrtek 21. září tam otevřeli novou sklářskou vanu společnosti Owens –Illinois. Do výstavby vany se třemi linkami, výměny výrobních strojů a nové studené zóny společnost investovala 27 milionů euro. „Rekonstrukce za téměř 30 milionů euro má zásadní vliv na technologii výroby, zvýšení kvality našich výrobků a zefektivnění provozu. Nově teď také můžeme na jednom stroji vyrábět dva různé výrobky současně,“ uvedl ředitel závodu Dubí Rudolf Zajíček. Firma je jedním z hlavních dodavatelů sklářských obalů.

„Vyrábíme čiré sklo, sklenice na zavařování a lahve na alkohol. Víc než 50 % výrobků je pro tuzemsko, zbytek jde do Německa a okolních evropských zemí, nejdál putují do Turecka. V závodě v Dubí pracuje v současné době 145 zaměstnanců,“ dodal ředitel. I tady chybí pracovníci především technických oborů. „Škola se zaměřením na technologii skla u nás vůbec není, nejbližší je v Bratislavě. Chybí nám technici i elektrotechnici. Výroba je nepřetržitá, vyrobíme 600 tisíc kusů lahví nebo sklenic za den. V sezoně je největší zájem o zavařovací lahve na kompoty, marmelády a okurky, v listopadu a prosinci pak o lahve na alkohol. Máme své oddělení designérů. Využili jsme i technologii embossingu, kdy uvnitř prázdné lahve vidíte spirálu, ale na lahvi nic není. Získali jsme za tento výrobek ocenění, ale na výrobu je to náročné,“ popsal ředitel Zajíček.

Výrobky procházejí dokonalou kontrolou. „Máme tu dva druhy kontrolních automatů. První zachytí každou minibublinku nebo kamínek, druhý zase třeba prasklinku u hrdla lahve. Kontrolní automat má 16 citlivých kamer a s pomocí čidel odhalí jakoukoli závadu. Lidský faktor z toho zcela nevypadl, existuje i vizuální kontrola v určitých časových úsecích, u některých typů výrobků je i nepřetržitá. Vadných výrobků bývá 8 až 10 %,“ popsal vedoucí směny Pavel Bušek. Koordinátor výroby Tomáš Slepička ho doplnil: „Posledním kontrolním bodem ve výrobním procesu je obracečka. Na té vypadne do boxů každá nečistota, chloupek nebo střípek, který by se mohl do lahve dostat.“

Primátor zavzpomínal

Na slavnostní otevření nové vany se přišel podívat i primátor Jaroslav Kubera, který tam v mládí pracoval jako zásobovač. „Je to nostalgické vzpomínání, to víš, tehdy mi bylo krásných dvacet,“ zasnil se nad otázkou, jak na tu dobu vzpomíná. „Zajímavé ale je, že si dodnes pamatuju přesně názvy všech věcí, líp než to, co jsem dělal před týdnem,“ dodal.

V 60. letech pracoval na Rudolfce - tehdy byl název závodu Rudolfova huť - i fotograf Deníku Zdeněk Traxler. „Jsem nadšený z toho, jak se výroba od té doby úplně změnila, všude jsou moderní stroje, lidi nahradily automaty. Pamatuji si, že tehdy tu pracovalo kolem 2 500 lidí. Kontroly hotových výrobků, které dřív dělali zaměstnanci, jsou teď s pomocí kamer a čidel na špičkové úrovni. I expedice se dělá automaticky. V době, kdy jsem tu pracoval, se vyrobené lahve dávaly volně ložené do dřevité vlny a nakládaly do vagonů, až později se zaváděla paletizace do kovových a dřevěných palet,“ zavzpomínal. Teď je tu plně automatický paletizátor, který ovládá jediný člověk, sledující nakládání na displeji.

Sklárny v DubíZávod v Dubí byl založen v roce 1906 jako Invaldka, válcovna ocelových trub a v roce 1908 tam začala výroba obalového skla.

Závod vyrábí až 67 500 tun skla, přibližně 210 milionů obalů.

V závodě může být vyráběno až 93 různě tvarovaných skleněných obalů.

Až 40 % skla je recyklováno.

Plocha závodu je 16 ha.

V závodě Dubí pracuje 145 zaměstnanců.

Ročně se v závodech O-I v Česku vyrobí přes 206 milionů lahví (cca 62 500 tun skla).

Společnost Owens-Illinois je největším výrobcem skleněných obalů na světě. V České republice O-I zaměstnává téměř 400 zaměstnanců. Společnost má v Česku dva závody, a to v Novém Sedle na Karlovarsku, kde se vyrábí barevné sklo, a v Dubí na Teplicku, kde se vyrábí sklo čiré.