Vesnice roku: Z Teplicka se do klání přihlásily tři obce

Teplicko - Pro soutěžící obce, třeba pro Hrobčice, je lákavá také finanční odměna za vítězství v soutěži.

212. Přesně tolik obcí se letos bude ucházet o titul Vesnice roku.Foto: facebook.com/vesnice.roku.cz/

Tři obce z Teplicka se letos budou ucházet o titul Vesnice roku. Přihlásily se Ledvice, Hrobčice a Ohníč.

CELKOVÝ POHLED NA HROBČICE JE PĚKNÝ

„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a inspirativních zážitků," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Na Teplicku stojí o titul Vesnice roku například Hrobčice. „Za poslední roky jsme opravili hodně našich památek, vybudovali dětské hřiště u školky či kořenovou čističku. Celkový pohled na naši obec je pěkný, tak proč to nezkusit a nevyhrát titul a finanční prémii s tím spojenou," usmála se starostka Hrobčic Jana Syslová a dodala: „Pokud vyhrajeme, tak budeme šťastní a peníze použijeme na další rozvoj obce."

Obce z Teplicka se utkají s dalšími obcemi na severu Čech. Například Srbská Kamenice na Děčínsku se do soutěže Vesnice roku vrací po třech letech. V roce 2013 získala v krajském kole zlatou stuhu, o rok dříve zelenou stuhu.

„Nechci odkrývat předem karty. Ale určitě by se do soutěže nepřihlásil nikdo, kdo by v obci nic neudělal. Chceme ukázat, že se život u nás posouvá dopředu," říká trochu tajemně starostka Jitka Voglová.

S případným úspěchem je spojena i finanční odměna. Ta by pro obec s přibližně tři a půl milionovým rozpočtem byla příjemným přilepšením a bylo by možné tyto peníze využít pro další rozvoj.

NEJVĚTŠÍ JE LOM

Do soutěže Vesnice roku se přihlásilo 212 obcí z celé České republiky, nejvíce na Pardubicku 27. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel. V Ústeckém kraji se přihlásilo celkem 15 obcí.

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Po krajském kole následuje celostátní, do kterého postupují vítězové z jednotlivých krajů.