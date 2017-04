„Viděl jsem tam zlatý řetízek,“ osvětloval omámený muž svoji „šipku“ do kanálu

Teplice - Kuriozní případ řešila v noci na pondělí hlídka strážníků v Teplicích. Na křižovatce ulic Fráni Šrámka a Thámova zastavil jejich auto muž s tím, že kousek odtud z kanálu koukají nohy člověka, který volá o pomoc.

Z kanálu čouhaly jenom nohy muže.Foto: Městská policie Teplice

Strážníci proto hned s mužem doběhli k nedalekému místu u bývalého hotelu Uran. Nešlo o žádný vtip, situace na místě vypadala na první pohled hrůzostrašně. Na silnici se válelo kovové víko kanálu, a z díry skutečně vykukovala chodidla člověka. Z hlubin se ozývalo volání o pomoc.

JE TO ZNÁMÁ FIRMA

Protože byl muž při vědomí, hlídka ho hned vytáhla ven. Se strážníky komunikoval. „Viděl jsem tam zlatej řetízek, tak jsem pro něj skočil šipku. Nevěděl jsem, že to tam bude tak těsný," říkal jim. V zápětí ale dodal, že měl nejspíše halucinace.

Pro strážníky to ani nebyl nikdo neznámý. Už několikrát s ním řešili různé prohřešky. Lékařské ošetření odmítl, a to i přesto, že se prý pádem uhodil o dno kanálu do hlavy. Strážníci poté díru opět kovovým krytem zakryli. Řetízek tam pochopitelně žádný nebyl.