VIDEO: Lemura hrála Terezka z Proboštova. Madagaskar 5 natáčeli v Ústí

Proboštov, Ústí nad Labem - Zoologická zahrada, hlavní nádraží či Městské sady. Tady všude se v minulých dnech natáčel další příběh zebry Marty, lva Alexe, žirafy Melmena a hlavně party lemurů pod vedením krále Jelimána. Animované postavičky navíc nahradili živí herci v kostýmech.

Letem světem až na Madagaskar. Tak se jmenuje další story oblíbených hrdinů. V přísném utajení vzniklo unikátní dílo, které tentokrát nemá na svědomí studio DreamWorks. Kameru obstaral Marek Záruba, záběry z dronu Lukáš Višňák, do kostýmů se oblékli herci, tedy spíše neherci z Ústí a blízkého okolí.

"Hrála jsem lemura. Toho, co utíká úplně vzadu. Kromě několika lidí o natáčení klipu nikdo nevěděl. Bylo to naše velké překvapení," přiznala Terezka Švejnohová z Proboštova u Teplic. Dílo už mělo svoji veřejnou premiéru, která byla také zároveň derniérou. Madagaskar byl totiž hlavním tématem maturitního plesu tříd 4L a 4M ústecké Obchodní akademie. A studenti byli také protagonisty několikaminutového díla, které se promítalo na úvod plesu.

Ten proběhl minulou sobotu v ústeckém kulturáku a mimořádně se vydařil. "Bylo to úžasné, naprosto profesionální a vypracované do posledního detailu. Předtančení bylo podle všech to nejlepší, jaké letošní ústecká plesová sezona nabídla," zhodnotila maminka maturantky Marcela Švejnohová.

