VIDEO: Řidiči hazardují se svými životy. Zastaví je plastový had?

Teplice - Už nějaký čas je omezený provoz na čtyřpruhu na silnici Bílina – Teplice. Důvodem je pokládka nového povrchu ve směru na Teplice. Doprava je proto svedena do protipruhu. Provoz je zde omezený. Také dotaz Teplického deníku snad pomohl k uklidnění situace.

V Teplicích totiž kvůli opravám silnice nejde odbočit přímo na Prahu (doprava k Opelu). Mnoho motoristů to ale řeší po svém, přičemž hazardují nejen se svým životem, ale i těch ostatních.

Poté, co se Deník obrátil na policii, zda ta bude apelovat na zabezpečení dotčeného místa, byl ve čtvrtek na silnici instalován plastový patníkový had, který by mělo být mnohem obtížnější přejet. Oproti původnímu zabezpečení, které řidiči ignorovali a objížděli.

Tohle soukromé video, které pořídil řidič na kameru umístěnou v autě, běhá nyní po facebooku, i na stránkách Teplic. Je na něm jasně vidět, jak to někteří řidiči „střihají" vlevo do protisměru.

Aby ušetřili čekání v koloně a nemuseli se otáčet až v Teplicích nebo dokonce na kruhovém objezdu v Dubí, jak to mají doporučeno kamiony, vezmou to i přes zákaz odbočení vlevo mezi mobilními patníčky. Byla otázka času, kdy se tu něco stane.

"Firma Značky Dubí na základě našeho apelu instalovala tzv. plastového hada, kterého by měl být mnohem větší problém přejet. Snad to zafunguje. Pak už jsou další možnéstí jen betonové zátarasy a to by byl asi problém Je tam málo místa, hrozilo by odření vozidla o zátaras, více hraničních a nebezpečných situací," uvedl za teplickou policii Daniel Vítek.