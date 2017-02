Vítr poráží popelnice a kontejnery. Přemístil i stánek na Tržním náměstí

Teplice - Na Teplicko míří orkán a rychlost větru bude dosahovat až 130 km/h. Meteorologové vydali varování, které platí pro celé území republiky až do odvolání.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Už v noci dosáhl vítr v regionu rychlosti vichřice. A neobešlo se to bez škod. Na Tržním náměstí v centrum Teplic nevydržel nápor vichřice jeden z tamních stánků a posunul se až k autu s grilovanými kuřaty, o který se zastavil.

V Šanovském parku byly ráno popadané popelnice a kontejnery. Policisté měli ve svých záznamech o událostech v noci nahlášené polámané větve na komunikacích v Bílině. Výjezdy hasičů zjišťujeme.

Nezapomeňte doma pro dnešní den dobře zavřít okna. Největší síly i rychlosti by měl dosáhnout v pátek. V noci na sobotu už by měl slábnout. Silný vítr je důsledkem bouře Doris, která postupuje z Velké Británie do Evropy.

Čtěte také: Silný vítr zkomplikoval dopravu v Česku, hasiči odklízejí popadané stromy





Předpověď počasí pro pátek 24. února:

V silném západním proudění bude postupovat přes Baltské moře hluboká tlaková níže a s ní spojená studená fronta přejde přes naše území k východu. Za ní k nám bude proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu.

Proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy sněhové přeháňky, četnější na horách, pod 400 m přeháňky smíšené nebo dešťové. Večer ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě až 10 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Silný západní vítr 9 až 14 m/s s nárazy 20 až 25 m/s, zpočátku ojediněle až 30 m/s (až 110 km/h), na horách kolem 35 m/s (130 km/h). Vítr bude během dne od západu slábnout a měnit se na severozápadní. Navečer vítr jen mírný 2 až 6 m/s.