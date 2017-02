Mohli by se vlci objevit také na Mostecku či Teplicku?

Krušné hory - Na Chomutovsku byl výskyt vlků potvrzen. Mohli by rozšířit své teritorium?

To, že se v Krušných horách zabydleli vlci, bylo potvrzeno již začátkem ledna. Pohyb šelem byl zaznamenán u Přísečnice, Výsluní a Nové Vsi na Chomutovsku. Na Mostecku se zatím monitoring neprovádí, nejsou žádné důkazy o tom, že by se tam vlci vyskytovali. Není ovšem vyloučeno, že by se někteří jedinci mohli časem objevit i tady. „Vzhledem k tomu, že vlk je schopen za den uběhnout desítky kilometrů, existuje i tato možnost," řekla Deníku Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Místa, kam lidská noha nevkročí

Souhlasí s ní i Petr Bílek z Mostecka, který je členem takzvaných vlčích hlídek. „Je pravda, že nebyly nalezeny žádné důkazy o přítomnosti vlků na Mostecku, ale také je tu nikdo nikdy nehledal. Já věřím, že se časem najdou důkazy i tady, protože jsou tu místa, kam lidská noha nevkročí jak je rok dlouhý a kde příroda zůstala podobná jako v minulosti. Jedná se třeba o několik údolí nad Jezeřím," prohlásil Bílek.

Dodal, že přesné lokality se ovšem nikdy neuvádí, protože panují obavy o bezpečnost zvířat.

Smyslem vlčích a rysích hlídek je neustálý pohyb v území, kde se velké šelmy vyskytují nebo by se mohly vyskytovat. Členové hlídky monitorují jejich přítomnost a svým pohybem v terénu také odrazují jejich potenciální pytláky.

Zájemci o vlčí hlídky, kontaktujte:Petr Bílek, tel. 776 875 208,

e-mail: krachy@seznam.cz

Vlčí hlídky se momentálně soustředí především na oblast Hory Svatého Šebestiána a Horní Blatné. Tvoří je několik lidí, nejčastěji jednotlivců, kteří se procházejí v terénu a monitorují stopy. Do svých řad shánějí další dobrovolníky.

Kromě vlků se hlídky zaměřují také na velké divoké kočky, jako jsou kočka divoká a rys ostrovid.

V Krušných a Doupovských horách se totiž objevily také jejich stopy. Do našich končin se dostávají až ze Šumavy.

V Krušnohoří v současnosti operuje vlčí smečka složená ze tří až pěti jedinců. Není ale vyloučeno, že by jich mohlo být i více. Všichni pocházejí z německo - polského pohraničí z oblasti Lužice. Vlci jsou pro krajinu důležití. Jsou výborní lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnožená divoká prasata a jeleny, kteří způsobují značné škody zemědělcům i lesníkům. Velké šelmy si ke své obživě přednostně vybírají slabé a nemocné kusy a zvyšují tak kondici populace volně žijících jelenů, srnčí, muflonů i divokých prasat.

„Za případné škody, které by vlci způsobili na domácím zvířectvu, mají hospodáři podle zákona nárok na finanční kompenzaci," uvedla dále Šůlová. Setkání s vlkem se nemusí bát ani veřejnost. Vlci jsou velice plachá zvířata, a jakmile člověka ucítí, utečou. Potvrdil to ředitel městských lesů v Chomutově Petr Markes.

Vlk obecnýCanis lupus. Původně byl rozšířen po celé severní polokouli, nyní je jeho výskyt značně omezen - jeho stavy radikálně poklesly a na mnoha místech byl vyhuben. V Česku se vyskytují poměrně v malé míře.



Vlci dosahují hmotnosti 16 až 80 kg, žijí ve smečkách. Živí se různorodou kořistí. Mají prominentní postavení v lidské mytologii a kultuře, existuje o nich množství pohádek, knih, filmů a ság. Lidé vlky od dávných dob zabíjeli, neboť je považovali za škůdce a báli se jich.