Vlekaři čekají o víkendu nápor lyžařů

Teplicko – Přívaly sněhu a teploty hodně pod nulou pustí celý lyžařský areál na Bouřňáku. Od soboty pojede vlek i na Komáří vížce. Mimo provoz zůstává Osek.

„Od pátečního poledne otevřeme Slalomák a sjezdovky č. 3 a 4. Bude to zkušební provoz. Pracovat budeme na Hrobské. Od soboty pojedeme naostro. Čekáme, že přijede hodně lidí," řekl Pavel Tetřev, vedoucí Sport centra Bouřňák.

Cesta z Hrobu do Mikulova byla v pátek dopoledne bez problémů sjízdná. (Můžete se podívat na video v galerii)

Během posledních dnů nasněžily desítky centimetrů sněhu. Vlekaři se snaží upravit na víkend co nejvíce svých sjezdovek. Čekají nápor lyžařů. „I přesto, že napadlo přes půl metru sněhu, tak po zmáčknutí rolbou je sněhová vrstva pouze cca 20cm. Doporučujeme starší lyže," řekl Tetřev a dodal: „Bude v provozu i parkoviště na příjezdové cestě k Bouřňáku. Otevřena bude i pokladna na Hrobské. Ceny máme stejné jako loni, jen se upravovala jejich časová platnost."

Tři hodiny lyžování na všech vlecích ve středisku na Bouřňáku přijdou pro dospělého na 270 korun, pro děti a seniory 180 korun. Celodenní jízdné (všechny vleky) pro dospělého stojí 440 Kč, děti a senioři to mají za 230 korun.

KOMÁRKA A OSEK

Napilno mají i na Komáří vížce. Vlek tam pustí v sobotu. „Napadlo asi 50 centimetrů sněhu. Snad to nějakou dobu vydraží a nebude to jako loni, kdy nasněžilo a během týdne to zase odtálo," sdělil vlekař z Komáří vížky Gustav Vlach. Ceny zůstávají na Komárce ve stejné výši jako loňskou sezonu.

Na kopci v Oseku se lyžovat nebude. Je tam hodně sněhu, ale vlek nemá potřebné revize. Pro veřejnost ho tedy neotevřou. „Je mimo provoz. Vzhledem k tomu jako byly minulé sezony, tak jsme do něj nemohli investovat. Údržba stojí nemalé peníze. Co funguje, tak jsou naše skokanské můstky. S mládeží na nich trénujeme a připravujeme se na první letošní republikové závody, které budou v Deštné v Orlických horách," řekl Jiří Černý.

BĚŽKY

Sníh do hor přiláká i hodně běžkařů. Mohou využít skibus Litvínov - Osek - Dlouhá Louka, který pojede v sobotu i v neděli. Stopy na Krušnohorské magistrále ale zatím zcela připravené nejsou, úpravu komplikoval silný vítr. "Na víkend předpokládáme zahájení úpravy tras," informuje spolek Krušnohorská bílá stopa.

Například o úpravu úseku z Cínovce na Vitišku, což je asi 10 km, se starají i provozovatelé hotelu Krušnohorský dvůr na Cínovci sami. I tento úsek by měl být na víkend připraven.

„V noci z pátku na sobotu upraví stopu rolba a to ve spolupráci s TJ Lokomotiva Teplice," sdělil Ondřej Bula z hotelu Krušnohorský dvůr.

Kdo má rád jiný zimní sport, než je lyžování, tak může jít bruslit do Dubí. Nadšenci tam nastříkali a upravili na ledovou plochu asfaltové hřiště vedle sportovní haly Rudolfova huť. První bruslení je v plánu na sobotu po 16:00. Vstup je tam na vlastní nebezpečí. Plocha je osvětlena, otevřeno od neděle od rána do večera a to až do roztátí ledu.