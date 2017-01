Vleky pojedou i na Komárce. Bouřňák zažil úspěšné večerko

Teplicko - Sněhu je na horách stále dost. O víkendu si užijí jak sjezdaři, tak i běžkaři. „Podmínky jsou dobré. V provozu máme všechny vleky, tedy: Údolíčko, Mikeska, Hrobská a Slalomák-Poma. Ve středu jsme měli první večerní lyžování v letošní sezoně. Vydařilo se. Nově bude večerko kromě středy i v sobotu vždy od 18:00 do 21:00," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Michal Fanta

O víkendu bude fungovat parkoviště jak v Mikulově, tak i na Bouřňáku. „Přijeli jsme na večerko z Ústí. Lyžovačka byla fantastická," byl nadšený Štěpán Šulc.

Vleky se o víkendu rozjedou i na Komáří vížce. „Sjezdovky i vleky jsou připraveny, sněhová pokrývka stále zůstává kolem 50 cm. Středisko bude v provozu v sobotu a v neděli od 9 do 16 hodin," řekla za Ski Komáří vížku Pavlína Lukáčová.

Parkování je asi 100 metrů od lyžařského střediska a je zdarma. Lyžovat na Komárce se velmi pravděpodobně bude i o teplických jarních prázdninách (13. 2 - 17. 2.).

Mimo provoz zůstává kvůli chybějícím revizím vlek na kopci v Oseku.

JE LEPŠÍ VZDUCH. ČTĚTE ZDE

Na své si přijdou i běžkaři. Připraveny by měly být všechny hlavní trasy: Dlouhá Louka, Nové Město, Cínovec, Fojtovice ale i Moldava. „Sníh bude do května. Jak jsou upraveny stopy rolbou, lze sledovat na portálu skimapa.cz," řekl Ondřej Bula z hotelu Krušnohorský dvůr na Cínovci. Do hor se lze dostat i veřejnou dopravou a to autobusem, nebo vláčkem. Motoráček jezdí ale jenom o víkendy, svátky a prázdniny.