Vojenská auta vystřídají kamiony. Bílina prodá kasárny soukromníkovi

Bílina - Chátrající kasárny v Bílině čeká nová budoucnost. Kasárny, které vyrostly v polovině 19. století, a kde mimo jiné sloužil i arcivévoda Karel, následník rakouského trůnu, kupuje developerská společnost Jaroslava Třešňáka z Teplic. Místo bývalého vojenského areálu zde budou sklady.

O prodeji rozhodli ve středu odpoledne zastupitelé Bíliny. A to i přes připomínky opozice radnice poukazující na to, že prodej je nevýhodný a v danou chvíli pro město zbytečný.

Opoziční zastupitel Jindřich Brunclík připomněl, že pozemková rezerva města Bíliny je malá, a právě prostor, kde kasárny stojí, by mohl být v budoucnu využitý ve prospěch města.

„Současný problém chátrajících kasáren nevidím jako zásadní. Proto asi není vhodné areál prodávat," řekl na jednání zastupitelů. Ve stejném smyslu už před časem hovořil jeho stranický kolega z TOP 09 Petr Rosenkranz, když se o prodeji kasáren začalo vůbec uvažovat.

Vedení města ale vidí schválený prodej jako krok dopředu. „Po pivovaru, který už jsme prodali, jsme se nyní zbavili dalšího našeho pomníčku z dřívější doby," argumentoval starosta Bíliny Oldřich Bubeníček (KSČM).

BUDOU TU SKLADY

Hlasování o prodeji předcházela debata, během které přišla na přetřes i dopravní situace. Nový majitele, který se stane JTH Teplice, plánuje místo kasáren vybudovat skladovací haly. „A právě do nich budou jezdit kamiony a to zatíží celou oblast," mínil zastupitel Pavel Prchal za KSČM.

Zástupci JTH při představení záměru uvedli, že se snažili co nejrychleji zareagovat na nabídku. „Chceme pomoci městu a staré chátrající objekty srovnat se zemí. Vybudujeme zde podobné haly se skladovým provozem, který už provozujeme na Bílinské ulici v Teplicích, u výpadovky na Bílinu," uvedl Michal Kasal, finanční ředitel společnosti JTH Teplice.

Po půlhodinové diskuzi prodej kasáren prošel. Opozice z jednání odcházela nespokojena. Někteří zastupitelé, kteří se během diskuze vyjádřili negativně, se dokonce v kuloárech staly terčem kritiky a nemístných až sprostých slov ze strany zastupitelů, kteří hlasovali pro prodej.

Zastupitelé za TOP 09 a někteří další odpůrci současného vedení radnice ještě před samotným hlasováním deklarovali, že s prodejem nesouhlasí.

„Už na minulém zastupitelstvu jsme deklarovali, že se záměrem prodeje kasáren nemáme problém. Ale pouze za předpokladu, že to bude mít pro obyvatele Bíliny pozitivní dopad. Pokud by tomu tak nebylo, tak nechť si je zatím ponecháme. Město by se mohlo postarat o postupnou sanaci areálu," komentoval Pavel Pastyřík z TOP 09.

Podle vedení města byly kasárny pro město přítěží. Hlavní objekty dlouho chátraly. Na nějaké změny v režii města chyběly peníze.

„V minulosti jsme se několikrát pokoušeli o získání dotací na likvidaci areálu. Nevyšlo to, i když už jsme měli přislíbeno jednou dokonce 10 milionů korun," vzpomíná na dobu působení v čele radnice Josef Horáček. Prodej soukromníkovi, který má s likvidačními pracemi zkušenosti, kvituje.

NEJSOU NA SEZNAMU PAMÁTEK

Kasárna přitom mají pro Bílinu určitý historický vztah. V roce 1905 k bílinské eskadróně narukoval mladý princ Karel a to v hodnosti poručíka. Městu Bílina pak při střeleckých slavnostech daroval terč.

Působila zde také divize polního dělostřelectva se štábem v Josefově a prapor dragounského pluku se štábem v Mostě. Jako poslední zde působila naše armáda. Samotná kasárna nejsou na seznamu kulturních památek. Neleží ani v památkové zóně.

I když nejde vyloženě o historický majetek, tak pro lidi zajímající se o dřívější dobu jsou likvidace podobných objektů neštěstím. Už v případě předchozích návrhů na demolici, které ležely v minulých letech na radnici k projednání, to Deníku říkal historik z ústeckého muzea Václav Houfek.

„Vymazat něco z paměti není správné. Na druhou stranu chápu, že objekty jsou zpustlé a není jiná cesta než demolice. Vést debaty o tom se ale musí, než se šmahem zbavovat toho, co jsme zdědili po předcích," komentoval už dříve historik.

Na druhou stranu chápe, že udržet historické domy, je v současné době pro města těžké.