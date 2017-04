Volby se blíží, stranám na severu Čech se už rýsují kandidátky

Ústecký kraj - Lídry pro podzimní parlamentní volby má v Ústeckém kraji zatím jen část politických stran. Jasno mají komunisté, které povede současná poslankyně Hana Aulická Jírovcová, a také ODS.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

U té je jedničkou místostarosta Litoměřic Karel Krejza. Kandidátku ČSSD povede pravděpodobně Jaroslav Foldyna z Děčína. Ostatní strany a hnutí by měly skládat kandidátky během jara.

TOP09 DĚLÁ DRAHOTY

Komunisté mají v čele kandidátky dvě ženy. Dvojkou za Aulickou Jírovcovou je další poslankyně Gabriela Hubáčková z Ústí nad Labem. O tom, že jedničkou ODS bude Krejza, rozhodl krajský sněm strany. Další pořadí na kandidátce ODS zatím nezveřejnila.

Sestavenou kandidátku má už i TOP 09. Podle krajské manažerky Radky Ostřížové její složení ale zatím neprozradí. „Čekáme na potvrzení výkonným výborem TOP 09, což by mělo být v dubnu," řekla Ostřížová. Strana tak zatím neřekne ani jméno lídra. V posledních volbách jím byl současný poslanec Michal Kučera.

Jasno už mají také Piráti. Lídrem kandidátky bude vedoucí zahraničního odboru strany Mikuláš Peksa, který pracuje v oblasti IT a zároveň dokončuje doktorské studium na univerzitě v Lipsku.

Jedničkou sociální demokracie bude zřejmě stejně jako před čtyřmi lety poslanec a nově také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna. „Je jediným kandidátem, má podporu napříč všemi okresy, čekáme už jen na formální potvrzení," řekl krajský předseda strany Miroslav Andrt.

Další pořadí na kandidátkách navrhnou okresní organizace, po schválení krajským výkonným výborem pak bude mít konečné slovo členská základna. „Předpokládám, že budeme hlasovat obdobně jako v loňských krajských volbách, tedy korespondenčně," doplnil Andrt.

ANO LÍDRA ZATÍM NEMÁ

Hnutí ANO podle krajského manažera Jakuba Komárka na přípravě kandidátky pracuje. „Nyní budeme mít sněmy a do 15. května bude krajský sněm. Následně to půjde do výboru. Očekávám, že do poloviny června kandidátku sestavíme," řekl Komárek. Jméno lídra ANO zatím nemá. „Musí to vzejít z jednotlivých sněmů," dodal Komárek. Velmi silnou pozici má ministr životního prostředí Richard Brabec, který byl lídrem v roce 2013.

Do konce dubna by měla mít konečnou podobu kandidátky Strana zelených. Krajskou konferenci mají zelení 2. dubna, budou na ní vybírat kandidáty.

„Máme dost kandidátů stranických, ale jsou tam i nestraníci," řekl předseda krajské organizace SZ Petr Globočník. Lídrů se podle něj rýsuje několik. Mohlo by jít například o místopředsedkyni strany Irenu Moudrou Wünschovou, starostu Horního Jiřetína Vladimíra Buřta, zemědělce Daniela Pitka nebo právě Globočníka. „Rozhodne samozřejmě demokraticky členská základna," dodal Globočník.

Kandidátky zatím nepředstavilo hnutí Svoboda a přímá demokracie. Jasno není ani o kandidátce nově vzniklé volební koalice STAN a KDU-ČSL.

