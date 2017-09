Výkopové práce vodařů zkomplikovaly dopravu na křižovatce „u Tučka“

Teplice /FOTO/ – Řidiči, pozor! Lounskou ulicí v Teplicích neprojedete! Kvůli opravě kanalizačního potrubí je mimo provoz výjezd na hlavní Duchcovskou ulici, v místě zvaném „u Tučka“ podle nedaleké večerky. Obousměrná uzavírka ulice potrvá měsíc.

Po prázdninových omezeních v Teplicích si musejí motoristé zvykat na další závoru. Není sice v centru, ale i tak se výluka dotkla poměrně frekventované silnice, která z Duchcovské ulice navádí řidiče z města do oblasti Třešňovky a sídliště Nová Ves.

„Je to dost omezující. Musíme to objíždět přes okolní malé ulice, kde za běžného provozu parkuje hodně aut,“ říká řidič Martin Palčík z Teplic. „Na druhou stranu ale chápu, že se to musí udělat,“ dodává.

Tuček byl prvním provozovatelem večerky na rohu této křižovatky, proto se v Teplicích ustálilo označení křižovatky „u Tučka“.

V uzavřeném úseku v Lounské ulici mění vodaři potrubí kanalizace. Podle Jiřího Hladíka ze Severočeské vodárenské společnosti si rozsáhlé výkopové práce vynutily kompletní zneprůjezdnění ulice. „Omezení dopravní obslužnosti bylo nezbytné, abychom aktuální úsek stihli v co nejkratším termínu a to včetně obnovení povrchu,“ uvedl mluvčí vodárenské společnosti. S opětovným otevřením ulice pro běžný provoz vodaři počítají v polovině října.

MHD má v daném úseku Lounské a také paralelně s navazujícím omezením v Opavské ulici výluku. Po celou dobu tudy nejezdí trolejbusy v úseku Zámecká zahrada - Bílinská - Třešňovka - Bílá cesta - Nová Ves. „Z tohoto důvodu mají trolejbusové linky č. 101, 106, 108 a autobusové linky č. 121 a 125 dočasně upravené trasy. Dále jsou zavedeny linky náhradní autobusové dopravy č. 156, 160 a 161,“ informuje dopravce Arriva City na svých webových stránkách.

Objíždět uzavřený úsek musejí také motoristé. Objízdná trasa z ulice Lounské pro vozidla nad 3,5t vede ulicí Lounskou, Litoměřickou, Libereckou do Duchcovské. Trasa pro vozidla do 3,5t vede ulicí Ruskou, Mosteckou do Duchcovské. Objízdná trasa z ulice Duchcovské vede ulicí Duchcovskou, U Nemocnice, Americkou, Anglickou, Litoměřickou do Lounské. Autobusová zastávka pro linky 498 a 503 bude U Zámecké zahrady zrušena a zřízena bude náhradní v ulici Bílinská na I/8.