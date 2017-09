Výluky na železnici budou komplikovat začátek školního roku

Teplicko - Hned několik výluk zkomplikuje v první polovině září cestování po železnici na Teplicku.

Cestující musí přestoupit na náhradní autobusovou dopravu.Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Ve dnech 4. - 8. září a ve dnech 11. - 15. září v době od 7.45 do 14.05 hodin dojde k výluce traťové koleje na trati 130 v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina. Vlaky Os 6802, 6804, 6806, 6803, 6807 nebudou obsluhovat zastávky Duchcov, Želénky, Chotějovice (oba směry), vlaky tyto zastávky projedou bez zastavení.

V pondělí 4. září v době od 8.00 do 15.00 hodin Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavře traťovou kolej mezi stanicemi Most a Louka u Litvínova. Trať bude z důvodu výluky pro všechny vlaky zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. vlaky jedoucí v době výluky v úseku Most až Osek město a zpět náhradní autobusovou dopravou.

Nejdelší nepřetržitá výluka čeká trať Teplice - Lovosice v úseku Úpořiny - Řetenice. Začne v pondělí 4. září od 8.30 hodin dne 4. září a skončí až 22. září v 17.30. Trať bude z důvodu výluky pro všechny vlaky zcela neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí České dráhy všechny vlaky jedoucí v době výluky náhradní autobusovou dopravou v úseku Úpořiny až Teplice v Čechách a opačně.