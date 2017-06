Vysází slunečnice na podporu lidí s roztroušenou sklerózou

Louny – Parádní fotbal dvou týmů ze špičky krajského přeboru se hrál v sobotu v Lounech. Diváci viděli pět gólů a k radosti domácích fanoušků čtyřikrát skórovali kanonýři Loun. Lounský tým vyhrál na Srbicemi 4:1, stále si drží druhé místo v tabulce a s ním i určitou šanci na možný postup do divize, pokud by o to klub měl zájem. Podle dostupných informací totiž vedoucí Hrobce, které z první příčky už nikdo nesesadí, do divize nechtějí.