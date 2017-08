„Vysedávací“ vyhlášku Duchcov nedá. Je připravený se soudit

Teplicko - Vyhlášku nedáme. Takový je vzkaz měst na Teplicku, kde platí vyhláška zamezující posedávání na zídkách v ulicích.

Ilustrační fotoFoto: Martin Pánek

Třeba Duchcov se chce o její platnost soudit a to v případě, že ho ministerstvo vnitra vyzve k jejímu zrušení. Město ji považuje za funkční nástroj v boji proti nepořádku v ulicích.

TŘI ROKY PLATNOSTI

„Kdo chce mít čisté ulice, nezdevastované parky a hřiště, tak musí nevhodné chování lidí nějak regulovat,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Vyhláška o „piknikování“ platí v Duchcově skoro tři roky. „Někteří lidé u nás zaznamenali zprávu o zrušení v médiích a hned vyrazili posedávat do ulic. V Duchcově se ale nic nezrušilo a strážníci i nadále plnění vyhlášky kontrolují,“ uvedl starosta.

„Ministerstvo vnitra nám tehdy vyhlášku schválilo, tak mi není moc jasné, jak by nám případné zrušení vysvětlilo. Pokud se tak přesto stane, budeme se soudit. Vzdát se jí nechceme,“ dodal.

Ústavní soud před pár týdny na podnět ombudsmanky Anny Šabatové zrušil části obecně závazných vyhlášek, které v Ústeckém kraji platily ve Varnsdorfu a v Litvínově.

Stejnou vyhláškou mají kromě Duchcova i v Krupce či v Bílině. V Krupce už nařízení platí několik let. A podle vedení města není důvod to nějak měnit. „U nás jsme s tím spokojení. Vyhláška funguje a naši obyvatelé to kvitují,“ říká starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Největší problémy měly v Krupce především v oblasti ulic Karla Čapka a Dukelských hrdinů. Zdejší obyvatelé si vynášeli ven dokonce celé sedačky, stoly i židle a nebo grilovali přímo před domem na trávě. Po zavedení vyhlášky se podle starosty situace zlepšila.

Vyhlášky zakazují sezení na částech a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určené, tedy všude mimo lavičky.

PODPORA Z VEDENÍ KRAJE

Za městy stojí i vedení Ústeckého kraje. „Ve Varnsdorfu i v Litvínově k vyhláškám přistoupili právě kvůli častému rušení nočního klidu hlavně v takzvaně vyloučených lokalitách. Není možné, aby někdo takovýmto způsobem zasahoval do práv obce starat se o dodržování pořádku na jejím území. Zákaz vysedávání na zídkách, na zemi či na schodech u domů obce vyhlásily kvůli častému stěžování si místních obyvatel na hluk,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika.

Sezení podle Ústavního soudu ale samo o sobě nenarušuje veřejný pořádek. Uznal ovšem, že se může jednat o jakýsi začátek pro páchání přestupků. A právě to předpis omezující posedávání kdekoliv na veřejném prostranství podle měst eliminuje.

„Je potřeba si uvědomit, že vyhláška není proti slušným lidem. Jde hlavně o možnost obce zasahovat při rušení nočního klidu. Pokud se lidé chovají slušně, nemusí mít přeci s vyhláškou problém,“ uvedl Oldřich Bubeníček, který je starostou Bíliny a zároveň ústeckým hejtmanem.

Například v Dubí podobnou vyhlášku vůbec nemají. „S ombudsmankou nesouhlasím v tisíci jiných věcech, ale této její iniciativě rozumím. Jak rozlišit člověka, který jde z práce domů a posadí se na lavičku, aby si odpočinul od někoho, kdo to dělá s nějakým špatným úmyslem? To není dost dobře možné,“ myslí si starosta Dubí Petr Pípal.