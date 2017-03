Za odpad daný mimo popelnice hrozí pokuta až 50 tisíc korun

Dubí – Na základě záznamů z kamerového systému MP Dubí byl přistižen muž z Pozorky, který přinesl odpad v igelitových pytlích k popelnicím. Jelikož byly popelnice na tříděný odpad plné, položil je vedle nádoby a z místa odešel.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Scénář je vždy stejný, do druhého dne budou igelitové pytle roztrhány a odpad se bude válet všude kolem. Jelikož jsou nádoby na odpad mimo jeho výhled z oken, tak mu to nevadí, ale okolní obyvatelé žijící vedle těchto nádob mají u svého domu malou skládku. Muži byla udělena bloková pokuta za odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a igelitové pytle si dovezl zpět. V případě správního řízení za toto jednání může být udělena pokuta do výše 50 tisíc korun. Tato pokuta hrozí i za odkládání nábytku k popelnicím," řekl velitel MP Dubí Tomáš Pykal.

Strážníci pro zjišťování původců skládek často používají mobilní kameru, se kterou úspěšně odchytávají jak původce skládek, tak chovatele psů, kteří venčí své čtyřnohé miláčky a neuklízí po nich exkrementy. Těm hrozí bloková pokuta na místě od strážníka a to do výše 5 tisíc korun.