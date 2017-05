Záchranáři v akci budou tuto sobotu u Olympie v Teplicích

Tisá - Zrádná místa Tiských stěn, dohled lektorů a téměř tři stovky školáků z celého ústeckého regionu. Takhle to od středy vypadá v Tisé, kde se až do pátku koná čtvrtý ročník dětské konference Hledám se a pracuji na sobě. Akce má prověřit komunikaci mezi žáky i situace, kdy by si v případě úrazu musely děti ve skalách navzájem pomoci.