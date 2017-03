Záchranářský vrtulník létá v Ústeckém kraji skoro 26 let

Ústecký kraj - Už bezmála 26 let funguje v Ústeckém kraji Letecká záchranná služba (LZS). "Loni vzlétnul záchranářský vrtulník k 529 zásahům," řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Ústecká základna nyní nemá stálého provozovatele. Na základě dodatku smlouvy ji provozuje DSA, které původní smlouva vypršela na konci loňského roku.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo minulý týden novou soutěž. Stanoviště LZS funguje v Ústeckém kraji od roku 1991.

Prvním provozovatelem byl státní podnik Slov-Air. V roce 1992 převzala ústeckou základnu soukromá společnost BEL AIR. Od začátku roku 1993 létá v Ústeckém kraji společnost DSA. V loňském vyjížděla záchranná služba k 88.501 zásahům, vrtulník vzlétnul z ústecké základny v 529 případech.

HANDRKUJÍ SE O MINUTU

Letecká záchranná služba je podle její vedoucí lékařky Evy Smržové často momentem, který vede k záchraně života nebo výraznému zlepšení prognózy dalšího vývoje nemoci pacienta. Konkrétních případů je podle ní každoročně mnoho.

"Jen z nedávné doby jsou to tři vážně poranění pacienti z dopravních nehod směrovaní rovnou z místa nehody do vzdáleného traumacentra a předávaní do 60 minut od úrazu. Nebo pacient po srdečním kolapsu resuscitovaný v obtížně dostupné lokalitě a po úspěšné resuscitaci naší posádkou primárně převezený s akutním infarktem myokardu na katetrizační centrum," uvedla Smržová.

Firma DSA nedávno upozornila na několik případů, kdy jí ministerstvo odmítlo proplatit oprávněné zásahy mimo provozní dobu vrtulníku. V Ústeckém kraji šlo o případ, kdy vrtulník vzlétnul k nehodě na Děčínsku minutu před začátkem provozní doby. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) následně uvedl, že zásahy bude úřad proplácet.

Napětí mezi ministerstvem zdravotnictví a záchranáři a krajskými politiky vyvolalo loňské výběrové řízení, z nějž nejprve ministerstvo vybralo jako nového provozovatele slovenskou společnost Air-Transport Europe. Kvůli stížnosti konkurenční DSA u antimonopolního úřadu ale nemohlo s vítězem uzavřít smlouvu. Následně ministerstvo tendr zrušilo.

ROZHODNE NEJNIŽŠÍ CENA

Novou soutěž vyhlásilo ministerstvo pro ústeckou základnu minulý týden. Vítěz by měl provoz zajistit od července letošního roku do konce roku 2020. Předpokládaná hodnota zakázky je 168 milionů korun. Hlavním kritériem pro výběr vítěze bude nejnižší cenová nabídka.

Leteckou záchrannou službu zatím na základě dodatku smlouvy provozuje DSA, která se záchranářskými vrtulníky létá v kraji od roku 2003. Původně byl dodatek podepsán do konce února, ministerstvo ale smlouvu prodloužilo do doby, než DSA vyčerpá limit daný zákonem o veřejných zakázkách. Limitu 3,69 milionu korun bez DPH by firma měla podle odhadů dosáhnout v dubnu.

"Je jisté, že finanční limit daný legislativou vyčerpáme v průběhu měsíce dubna, pravděpodobně někdy kolem jeho poloviny," dodala Smržová.

Kdo službu zajistí potom, nechtělo ministerstvo v minulých týdnech předjímat. Připomnělo ale, že stát má podepsané memorandum o spolupráci při zajištění této služby s policií a armádou.

