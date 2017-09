Zákaz pobytu po placeném sexu padl. Dubí pomáhají kamery a asistenti

Dubí /ANKETA/ – Město přišlo o fungující zbraň v boji proti pouliční prostituci.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Koza Zdeněk

Je to více než dva měsíce, co města přišla o možnost zakazovat až na tři měsíce pobytem lidem, kteří na jejich území opakovaně porušovali veřejný pořádek. V Dubí zákaz využívali hlavně směrem k prostitutkám. „Zrušení považuji za obrovskou chybu. Zákaz byl účinným nástrojem v boji s pouliční prostitucí. Udělování pokut, které nevymůžete, či spoléhání se na nápravu takových žen, je zcela mimo. Takové věci prostě nefungují,“ sdělil starosta Petr Pípal.

Nový přestupkový zákon, jehož je zákaz pobytu součástí, začal platit od 1. července tohoto roku. Trest v podobě zákazu kritizovali ochránci lidských práv a podotýkali, že se ani příliš nevyužíval. Dubští strážníci se na příchod nové normy připravovali. „Je paradoxní, jak rychle a dobře se mezi prostitutkami rozkřikla informace o nové úpravě zákona. Většinou se totiž o zákony vůbec nezajímají,“ řekl velitel Městské police Dubí Tomáš Pykal.

Nějaký masivní návrat prostitutek do ulic ale v Dubí nezaznamenali. A to i proto, že lehkým ženám komplikují řemeslo asistenti prevence kriminality a také kamerový systém města. „Přítomnost asistentů na chodníku sexuální zákazníky odrazuje,“ dodal Pykal.

To, že zákaz v Dubí využívali, dokazuje případ 35leté ženy, která se do města vracela opakovaně, ačkoliv měla vysloven zákaz pobytu na území celého Dubí. Skončila kvůli tomu před soudem, kde jí hrozí až dva roky za mřížemi.

Víc vadí bezdomovci

Obyvatelům Teplic ženy provozující nejstarší řemeslo tolik nevadí. Zato mají potíže s bezdomovci, kteří ve městě dělají nepořádek. „Snažili jsme se jim domlouvat. Ale pokud se prohřešky nahromadily, oznamovali jsme to magistrátu a možnost vyhoštění jsme využívali,“ říká Michal Chrdle, ředitel teplické městské policie. Mluvčí Svazu měst a obcí Štěpánka Filipová ale věří, že se vývoj legislativy po volbách ještě podaří zvrátit. „Svaz měst a obcí bude podporovat jakoukoliv iniciativu, aby se možnost obce zakázat pobyt výtržníkovi do zákona vrátila. Bylo to jedno z mála opatření, jak vymáhat klid a veřejný pořádek i od nepřizpůsobivých a sociálně slabých občanů,“ říká mluvčí.

Filipová zdůraznila, že jedinou sankcí, kterou teď mohou obce použít k potírání negativních společenských jevů, teď opět bude pouze pokuta. Ta je však zcela neúčinná. „Nepřizpůsobiví lidé pokuty stejně neplatí a veřejný pořádek nerespektují. A pokud se jim pokuta dá, jen se hlouběji propadají do dluhové pasti. Obce tak bohužel už nebudou mít žádnou páku, jak dodržování zákona vymáhat,“ dodává Filipová.

Podle ombudsmanky Anny Šabatové je však dobře, že obce právo vykazovat lidi ztratí. V reálu mohl být tento institut zneužitelný. „Hlavní výhradou je nepřiměřenost, kdy za přestupek s menší společenskou závažností je ukládán trest v podobě omezení svobody pohybu.

Teoreticky k tomu stačí párkrát porušit obecní vyhlášku. Například sedět, kde se v obci sedět nesmí, pořádat příliš hlučný večírek, mít spory s radnicí či městskou policií,“ řekla Deníku Šabatová.