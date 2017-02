Ústecký kraj - S velkými problémy se budou potýkat města na severu Čech, pokud nedojde ke změně zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten povoluje obcím zadlužení nejvýše 60 procent jejich příjmů pokud tuto hranici překročí, hrozí jim sankce. Pro obce by to znamenalo snížení příjmu z daní. Navíc jim zákon komplikuje investice.

Zákon ohrožuje investice měst

Proti novému zákonu se staví senátoři. Možná se obrátí na Ústavní soud

Ústecký kraj S velkými problémy se budou potýkat města na severu Čech, pokud nedojde ke změně zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten povoluje obcím zadlužení nejvýše 60 procent jejich příjmů pokud tuto hranici překročí, hrozí jim sankce. Pro obce by to znamenalo snížení příjmu z daní. Navíc jim zákon komplikuje investice.

„Chceme třeba postavit cyklostezku od školských zařízení do odlehlých částí města. Pokud ale tento zákon skutečně vejde v platnost, nebude to možné. Stát tímto způsobem vlastně trestá obce, které se o svůj majetek řádně starají," říká benešovský starosta Filip Ušák s tím, že obce podle něj hospodaří lépe než stát.

Benešov není jediným městem, které se může dostat do potíží. Ze zprávy ministerstva financí vyplývá, že ke konci roku 2015 mělo v Ústeckém kraji dluh 142 většinou malých obcí ze 354. Starostové zdůrazňují, že vysoký poměr dluhu k průměru příjmů neznamená nezdravé hospodaření. Úvěry totiž obce používají především na spolufinancování dotacemi podpořených investic, jako jsou kanalizace, vodovody, nové byty, čistírny odpadních vod nebo rekonstrukce škol.

Právě Benešov má v současné době nesplacené úvěry ve výši 26 milionů korun; část jich vedení města zdědilo po svých předchůdcích. Příjmy z daní se přitom pohybují okolo 35 milionů. Ona pomyslná hranice, po které při nesnižování zadlužení přijdou sankce, je tedy okolo 21 milionů. Již dnes je proto Benešov za hranicí.

„Podle nového zákonu bychom si tak nemohli vzít od Nového roku vůbec žádný úvěr. Bez ohledu na to, že nám banky ochotně půjčují za úroky pohybující se v nízkých desetinách procenta," dodává Filip Ušák.

Problémy mají i další obce v Ústeckém kraji. Na Podřipsku jsou to třeba Račice. Obec si musela půjčit u banky 17,5 milionu korun na dvacet let, a to na zaplacení podílu k dotaci od Státního fondu životního prostředí na centrální vytápění vesnice biomasou. Račice patří mezi obce, které kvůli dluhu oslovilo loni na jaře ministerstvo financí.

„V odpovědi jsme uvedli, že naše zadluženost je logicky vysoká, když máme daňové příjmy do pěti milionů korun," uvedl Jaromír Maleček, starosta Račic.

Další obec, Snědovice, chce letos také investovat, půjčovat si ale nemusí.

„Rozpočet máme schodkový s výdaji 30 milionů korun, v kterých je devět milionů na kanalizaci, stejná suma na pořízení hasičského vozu a dva miliony na další rekonstrukci bytu a odkoupení domu, ve kterém chceme vybudovat bytové jednotky. Rozdíl v rozpočtu budeme financovat z naspořených peněz. Zadlužovat se nebudeme," říká starostka Zuzana Petkovová.

Zákon nepředstavuje problém ani pro Teplice.

„Teplice s dluhy problémy nemají, protože žádné nemají. Dlouhodobě se drží na nulové hranici," uvedl náměstek teplického primátora Hynek Hanza s tím, že město má naspořené peníze. Za ně chce stavět například zimní stadion.

O investicích uvažují v Krupce, ale i zde již s ohledem na dopady nového rozpočtového zákona. Podle starosty Zdeňka Matouše si chce Krupka půjčit 15 milionů na investice do domů s pečovatelskou službou.