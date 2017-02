Zákon zakázal i mincáky. V Dubí chystají kontroly

Dubí - Déle než měsíc platí zákaz herních automatů v restauracích, barech či benzínkách. Nový zákon je povoluje jenom v hernách nebo kasinech. Jak to vypadá třeba v Dubí? Vedení města s automaty bojovalo dlouhodobě. Povoleny vyhláškou byly jen tzv. mincáky a to po jednom v každé pivní hospodě. I ty s příchodem nového roku musely ale skončit.

Starosta Dubí Petr Pípal se obává, že bez mincáků, výčepy brzy skončí. Automaty jim vydělávaly totiž na nájem. „Obchodní politika pivovarů, kdy půllitr piva ze sudu je o dost dražší než půllitrová láhev piva z regálu supermarketu a zrušení mincáků, je pro hospodské velkou komplikací. Je to poslední hřebíček do rakve malým hospodám, ve kterých jsou odkázáni pouze na točení piva," myslí si Pípal.

ČERNÉ HERNY POSTUPNĚ ODHALILI

Vyhláškou zakázalo město herny už před několika lety. Čas od času se ale v Dubí objevily tzv. černé herny. Majitel je provozoval v rozporu s místní normou. „Několikrát jsme společně s Celní správou zasahovali u nelegálních heren. Postupně se podařilo všechny odhalit a zavřít," sdělil velitel Městské policie Dubí Tomáš Pykal.

Podle našich informací bylo v Dubí na konci roku asi deset hospod, které měly ve výčepu po jednom mincáku. Jestli je opravdu hospodští odstranili, tak to brzy prověří kontroly. „V blízké době společně s finanční správou budeme kontrolovat, zda automaty na mince jsou skutečně pryč," dodalTomáš Pykal.

Na katastru města je jedno kasino. Je na Cínovci a funguje i nadále.

CÍNOVEC MÁ VÝJIMKU

„Jsem rád, že jsme se se zastupiteli shodli na úplném zákazu provozování binga, technických her i živých her na celém území města Dubí s výjimkou kasin nacházejících se v místní části Cínovec. Cínovec se nachází přibližně 8 kilometrům od samotné hlavní městské aglomerace a to nás vedlo k úvaze, že riziko zasažení většiny obyvatel města touto činností, ať už z hlediska individuálního nebezpečí pro vznik závislostí, tak i z hlediska veřejného pořádku, je tak podstatně zmenšeno," dodal starosta Dubí Petr Pípal.

Zákon taky nově upravuje hazard na internetu. Nově musí zahraniční provozovatelé získat licenci. Podle ministerstva financí jich v minulosti na českém trhu působilo přes padesát. Většina z nich se stáhla.

Zbylým jedenácti hrozí správní řízení, zablokování stránek a navíc až 50milionová pokuta. Zákon má taky zabránit v hraní těm, kteří pobírají sociální dávky. Kvůli povinné registraci by se už v budoucnu neměli do heren vůbec dostat.