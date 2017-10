Zeman: V Dubí jsem poněkolikáté, nikdy to ovšem nebylo kvůli prostitutkám

Dubí - Po úterní zastávce v Bílině si ve středu před obědem vybral Miloš Zeman další místo na Teplicku k návštěvě a setkání s obyvateli. Tentokrát se jednalo o podkrušnohorské Dubí.

Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana v Bílině, setkání s občany na Mírovém náměstí.Foto: Deník / Traxler Zdeněk

„V Dubí jsem byl za svůj život asi desetkrát, ale nikdy to nebylo kvůli prostituci,“ řekl s úsměvem Miloš Zeman a pokračoval: „Radnice v čele se starostou Pípalem udělala velký kus práce. Lehké ženy na ulici už tu nestojí a přibylo mnoho opravených fasád domů. Na město je daleko hezčí pohled, než před lety.“

Při zhruba hodinovém setkání před Domem porcelánu s modrou krví se lidé mohli ptát, na co chtěli. Padaly otázky k EU, k problémům se zaměstnáváním lidí nad padesát let či výhodám politiků, kteří si podle jedné starší paní z Dubí mohou kupovat v Parlamentu v kantýně máslo za deset korun.

„Mě by zajímalo, co si myslí prezident o sesuvu na D8. Já už jsem před mnoha lety prošel místo se svým kyvadlem a to mi jasně hlásilo, že to ujede, protože tam byly podzemní továrny a vojenské kryty,“ pronesl Jiří Lorenc, který přijel na setkání z Teplic.

Bezpečnostní opatření kvůli příjezdu delegace z Prahy byly velké. Na mostech byli policisté, na pódiu a mezi lidmi se pohybovala ochranka prezidenta. S koordinací dopravy kolem místa setkání pomáhali dubští strážníci.

Zeman nebyl v Dubí na prezidentské návštěvě poprvé. Byl zde už v roce 2015. „Jsem rád, že prezidenta můžu opět v Dubí přivítat. Dar pro něj je ze světově známého dubského porcelánu a je praktický, protože obsahuje set jídelního nádobí, ze které může jíst jeho tak oblíbenou houbovou polévku,“ nechal se slyšet starosta Dubí Petr Pípal.

Z Dubí zamířil prezident společně s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem do Chomutova a Žatce. Svůj třídenní program na severu Čech ukončí ve čtvrtek ve Šluknově.