Zlatý erb putuje do Duchcova díky mobilnímu rozhlasu

Duchcov - Město Duchcov opět zabodovalo v soutěži Zlatý erb. Tentokrát si však odneslo cenu pro vítěze a to v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba.

Radnice v Duchcově / ilustrační fotoFoto: Deník/ Z. Traxler

„Již dříve jsme obsadili několikrát třetí místo v různých kategoriích. Letos jsme v krajském kole uspěli se službou Mobilní rozhlas," řekla tajemnice městského úřadu Duchcov Renata Kounovská.

CHYBU ORGANIZÁTOŘI NAPRAVILI

Duchcov získal za první místo finanční odměnu a postoupil do celostátního kola soutěže. „Původně organizátor soutěže zařadil Duchcov na druhé místo, ale pak přepočítal výsledky a posunul nás na první místo. Za chybu se omluvil. Opakování ceremoniálu žádat nebudeme," usmála se tajemnice.

Podle Kounovské je vítězství o to cennější, že duchcovský úřad nedisponuje velkým týmem počítačových expertů, kteří by se o webové stránky města starali.

„Nemůžeme konkurovat velkým městům, které mají několik IT pracovníků. My máme jednoho," řekla tajemnice Kounovská a dodala: „Dosud nám chyběl nějaký informační komunikační kanál, kterým bychom mohli občany města bezprostředně informovat o důležitých záležitostech. Služba Mobilní rozhlas nám v tom velice pomohla a od ledna 2017 jsme ji začali aktivně využívat zejména za účelem rozeslání informací o přerušených dodávkách energií či stavu ovzduší. Naším cílem je, aby se informace dostala do každé domácnosti ve městě."

REGISTRACE JE STÁLE OTEVŘENÁ

Zatím se do Mobilního rozhlasu v Duchcově přihlásilo přes 800 lidí. „Registrace je stále otevřená. Reakce lidí jsou kladné," pronesla.

Do soutěže Zlatý erb se v Ústeckém kraji přihlásilo 57 projektů a z toho nejvíce elektronických služeb. „Jsem rád, že se obce a města každoročně hlásí do této soutěže, protože to je ukázkou jak toho, že mají zájem o rozvoj informačních služeb a technologií, ale také toho, že aktivně pracují na přiblížení se občanům," řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

