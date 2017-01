Znáte dobrovolníka? Navrhněte ho na Křesadlo

Teplicko – V posledních dnech opět připadl nový sníh. Na horách je ho místy až 80 centimetrů. Velmi dobré podmínky pro sjezdové lyžování hlásí z lyžařského areálu SC Bouřňák. „V provozu máme všechny sjezdovky. Udělali jsme některé změny, co do provozní doby. Kompletní přehled najdou lidé na našich webových stránkách," řekl vedoucí SC Bouřňák Pavel Tetřev. Vedení areálu například zrušilo celodenní jízdné a nahradilo ho jízdným na šest hodin. Nově bude Slalomák otevřen denně již od 8:00 a ve středu, pátek a víkend bude fungovat až do 18:00. Ostatní dny klasicky do 16:00.