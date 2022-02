Všichni se diví, že české hokejisty v předkole play-off vyřadili Švýcaři. Jenže za pět let nás budou porážet i Maďaři. Takto hodnotil vystoupení Pešánova týmu na skončené olym-piádě šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

V pekingském marasmu ovšem hokej zdaleka nehraje hlavní roli. Leda jako přesný odraz toho, co se děje v tuzemských tělocvičnách, na stadionech a hřištích. Bída, která nyní dolehla na tělovýchovu, snad nemá srovnání.

Školní tělocvik je zbytný předmět, z něhož se půlka žactva ráda ulije. A v jednotách a klubech chybí naprosto všechno, zázemí, trenéři, investice. Netvrdím, že je to nutně špatná cesta. Pokud si společnost řekne, že jí nevadí generace, která jen sedí u počítače a každý pohyb protrpí, je to v pořádku. Chce-li ale opak, musí pro to premiér, ministr školství, šéf Národní sportovní agentury a hlavně voliči něco dělat.

Finové či Švýcaři excelují na ledě, protože mají málem v každé vsi zimní stadion a dávají do hokeje velké prostředky. Nemají výjimečné hráče, ale propracovaný systém práce s mládeží a dobře placené trenéry od malých žáčků až po nároďák. Není to žádná věda, jen jasně stanovený cíl a politická vůle ho naplnit.