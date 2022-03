Až na to, že asi ne. Představte si to. Je středa, půl dvanácté večer. Sedíte po několikátém silném belgickém pivu nad hranolkami a fascinovaně sledujete všechno to mezinárodní hemžení okolo. Vedle vás sedí pár, kdy on mluví italsky a ona francouzsky. Barman je Albánec a kamarád, co se za ním zastavil Srb. Všichni, které potkáte, od prodavačky přes policistu až po popeláře, mluví valonsky, vlámky, francouzsky a anglicky. Ideál městského liberála. Teda alespoň já jsem vše sledoval tento týden. A jak malej kluk jsem se tetelil z toho, co na první pohled vypadá jako ráj na zemi.

Pro mě, vychovaného a vyrostlého v porevolučních letech je členství v Evropské Unii samozřejmostí. Od dětství jsem to považoval za mou nespornou výhodu a privilegium být součástí Evropské Unie. Znamenalo to, že patřím na západ a že události, které si pamatují naši rodičové a prarodičové se nám už nikdy nemůžou stát. Evropská Unie by přeci neobětovala jednoho ze svých členů, stejně jako to západní diplomaté v čele s Nevillem Chamberlainem obětovali Československé Sudety výměnou za domnělý mír v Evropě.

Argumenty, které tehdy používal Adolf Hitler a které dnes používá Vladimir Putin na Ukrajině přitom přinesli již americký prezident Woodrow Wilson po 1. Světové válce. Vznik národního státu a nároku etnika na vlastní státnost byla cesta, jak rozdělit multinárodní a poražené Rakousko-Uhersko v roce 1918. A protože německy hovořících obyvatel bylo v českých zemích tolik, že by mohlo hrozit že by vznik Česka zablokovali, vzniklo Československo. Aby byl poměr německy hovořícího obyvatelstva oproti slovanskému výrazně menší.

Adolf Hitler tehdy také přišel zachraňovat Němce v Sudetech. Nepřišel obsadit Československo, ale byl na mírové misi, speciální operaci, která měla přimknout Němce v Sudetech a v Rakousku k Němcům v Německu. Naprosto to stejné udělal Vladimir Putin na východní Ukrajině již v roce 2014 a je ve skutečnosti fascinující, že jeho pokus o obsazení Ukrajiny přichází až o 8 let později. Jeho cílem je, stejně jako v případě Hitlera, udělat z Ukrajiny ruský protektorát.

A je fascinující, že za těch 8 let jsme si nevšimli jisté podobnosti a nikdo v západní Evropě neřekl ani popel. Sankce, kterým se Rusko vysmívá, zatímco Evropa mu posílá denně (!) 700 milionů amerických dolarů za ropu a plyn. Evropská unie importuje více ropy, než celá Čína.

Ta podobnost je ve skutečnosti s veledílem J.R.R Tolkiena. Nedávno uvedený trailer na zase další filmové zpracování Pána prstenů vyvolalo pobouření, že se v něm objevili trpaslíci černé pleti. Proč byla ale fantasy příběh měl být historicky přesný? Protože některé fantasy příběhy mají ve skutečnosti hlubokou symboliku. Pán Prstenů je přesným popisem toho, co se dělo v Evropě za druhé světové války a tím pádem přestává být žánrem fantasy, ale stává se alegorií. Saruman pro Tolkiena reprezentoval Hitlera který zradil dohody se západoevropskými zeměmi, zatímco Sauron na východě je ztělesněním Stalina. Malý národ na západě, který má rád pivo a nezajímá se o zbytek světa je nakonec ten, který svou odvahou zastaví Saurona i Hitlera.

A když tak sedíte nad hranolkami a pivem v půl dvanácté večer, uvědomíte si, že Brusel je opravdu malý ráj na zemi. Je to ale ve skutečnosti Valinor. Vzdálený ostrov, kam odjíždějí ze středozemě Elfové, kteří nechtějí mít nic společného s nadcházející válkou. Jsou vznešení, bohatí a nesmrtelní. Přesně tak vám přijde Brusel v půl dvanácté večer. Vzdálený, bezpečný a úplně odstřižený od reality. Zatímco na Ukrajině umírají tisíce lidí a miliony z níc prchají, v Bruselu je to business as usual. Nevidíte jedinou Ukrajinskou vlajku a sankce podle místních jsou tvrdé.

Adam Ondráček

je komunikační stratég v oblasti klimatu a energetiky

Ve skutečnosti ale ještě ani nenabyli pořádně účinnosti. A je nutné si uvědomit, že na východě se bojuje o evropské peníze. Zatímco Putin utahoval kohouty a pouštěl plyn do Číny, importy amerického zkapalněného plynu se do EU jenom v posledním půl roce ztrojnásobili. Jestli EU nepomůže střední Evropě se do dvou zim odstřihnout kompletně od plynu, ve státech jako je Česko, Maďarsko, Slovensko začne docházet nejenom plyn ale i jaderné palivo. Pokud se situace vyostří, v některých zemích může dojít k výpadkům dodávek energie již nejbližší zimu. Čím déle bude EU otálet, tím větší bude středoevropská nedůvěra v to, zda nás stále považují za plnohodnotné členy Unie. A stačí dva týdny výpadků elektřiny či topení a středoevropské státy se začnou obracet zády k Ukrajině a čelem k Putinovy. O Evropskou jednotu a zelenou dohodu se právě teď bojuje na Ukrajině. Jak řekl Volodymir Zelenskyj při jeho projevu přenášeném na Václavském náměstí v Praze: “Když padne Ukrajina, padne Evropa. Vy všichni jste Ukrajinci.”

Je nyní na nás, Češích, zda budeme stále frflat nad tím, co zase přijde z Bruselu, nebo vezmeme vážně boj proti Putinovu režimu a zvládneme se urychleně odstřihnout od ruského plynu a nafty. Zelená transformace je na to ideální nástroj. Výstavba obnovitelných zdrojů, zateplování budov a elektromobilita nejsou už jenom otázkou zastavení změny klimatu, ale také ochrany před největším globálním teroristou světa. Peníze na transformaci taky jsou, tak na co ještě čekáme?

