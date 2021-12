Největší kredit by nastupující vláda získala, kdyby se u každého svého kroku zeptala po vzoru televizního reportéra Otakara Černého: A co na to občan? Jsem si skoro jistá, že kdyby zkoumala, co si lidé myslí o stavebním zákonodárství, dověděla by se, že jim je úplně jedno, zda jim dá razítko stát, nebo obec, ale hlavně aby to bylo rychle, bez úplatků a známostí.