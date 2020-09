Alena Schillerová chce, aby ministři ušetřili deset procent na provozních nákladech svých úřadů. Ti se vesměs ošívají. Už takhle jsme oholeni na kost. A ještě nám covid připravil krušné chvilky.

Foto: Deník

Cukali by se virus nevirus, žádný úřad nechce šetřit. A zvlášť teď, když stát každému rozdává a rozdává. Přesto se sluší, aby stát nerozdával sobě, nýbrž těm na kterých stojí hospodářství. Na každém ministerstvu by se našly zbytečně vyhozené peníze. Tedy kdyby tam přišel někdo, kdo by chtěl resort řídit jako firmu.