Známý pravicový politik mi napsal, že při debatách o konci 2. světové války sleduje i druhou linku příběhu, kterou tvoří otec starosty Ondřeje Koláře a generál Petr Pavel. „Není to celé součástí budoucí prezidentské kampaně?“ ptá se. Jistěže. Po odchodu Miloše Zemana zůstane nádvoří Pražského hradu doširoka otevřené.

Foto: Deník

Zájemci o sobě musejí vejít ve známost už teď. Podle průzkumu agentury STEM/MARK si totiž voliči přejí seznámit se s kandidáty co nejdříve. Bývalý šéf Vojenského výboru NATO Petr Pavel mi sice po svléknutí uniformy tvrdil, že po prezidentském křesle netouží, neboť aktivní politické angažmá nevnímá jako nejlepší službu státu. Po roce a půl je ovšem všechno jinak. Kdyby nebylo zbytí, šel bych do toho, říká Pavel dnes. Rojení ruských agentů nebo čínské výhrůžky jsou dozajista dobrým důvodem pro změnu názoru. Bývalý velvyslanec ve Washingtonu a Moskvě Petr Kolář by v případě Pavlovy úspěšné mise asi nepohrdl kancléřským úřadem.