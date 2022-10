Po jmenování Aleše Michla guvernérem ČNB koruna oslabila o padesát haléřů. Trhy jsou zkrátka citlivé na jakékoli výkyvy. Když místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) pustila do světa informaci, že daň z neočekávaných zisků bude zavedena už za letošní rok, burza zapsala ztrátu 30 miliard korun. Ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura následně její výrok dementoval s tím, že se přiklání ke zdanění energetických firem, bank a rafinerií až za rok 2023, aby se stát vyhnul žalobám za retroaktivitu.

Minulost Petra Pavla

Piráti do včerejška trvali na unijní variantě, jež umožňuje zpětné zavedení této daně, neboť jedině tak ihned pomůže všem potřebným. Pikantní je, že podle Pirátů se na letošním uplatnění windfall tax dohodla pětikoaliční rada a Stanjura rozhodnutí změnil, aniž by to partnerům dal vědět.

Je to další ukázka vládních komunikačních zmatků. Ale nejen to. Pirátům začíná být v pravicovém kabátě těsno. Potvrzuje to i postup jejich lokálních zástupců. V Brně vycouvali z velké radniční koalice s účastí hnutí ANO, v Praze si od ODS a TOP 09 drží odstup a odmítají sedět v radě s trestně stíhaným člověkem. Je jen otázkou času, kdy pirátská základna zavelí ministrům opustit vládní palubu.