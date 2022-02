Rusko si nyní vzalo to, co už roky bylo de facto jeho. To jen Kreml se tvářil, že to tak není,a nevěřil mu to nikdo. Ani Ukrajina, ani Západ. Pokud by kremelským uznáním separatistických loutkových (pro)ruských útvarů celá ta příprava na obří válku s Ukrajinou skončila, byl by to druhý nejlepší konec tříměsíční krize. Ještě lepší by samozřejmě bylo, kdyby si Rusko vybralo urovnání vztahů se Západem a návrat k nějakému novému normálu, s nějakou formou ponechání si Krymu, ale vyklizením východu Ukrajiny. Jenže to by v Kremlu musel sedět zřejmě někdo jiný než Vladimir Putin.