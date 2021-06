Zdroj: Deník

Před pár dny prosvištěla médii zprávička, že klient jedné banky došel k názoru, že kurz padajícího bitcoinu je už znovu zajímavý pro nákup, a pokusil se poslat skrze svou banku peníze na bitcoinovou burzu. Ale ouha – banka platbu zablokovala.

V článku pak následovala už jen vágní zmínka o tom, že banka se odvolávala na paragraf týkající se podezření na praní špinavých peněz, nicméně o tom, že skutečně šlo o „špinavé“ peníze, můžeme minimálně pochybovat.

Když se totiž klient následně pokusil stejnou transakci zrealizovat skrze svou platební kartu od stejné banky, uspěl. (Navíc když se klient rozhodl věc medializovat, musel počítat s tím, že se v jeho financích novináři začnou vrtat, a přesto to risknul. To také špinavý původ peněz spíš nenaznačuje.)

Na první pohled jde o celkem nevinnou zprávičkuo sporu mezi bankou a klientem. V realitě ale jde o věc zásadní; možná jen předznamenává mnohem mohutnější věci příští. A v jejich centru jsou kryptoměny.A půjdeme-li ještě dál, pak ve skutečném jádru věci je mohutnící Velký Bratr.

Jde o toto: mnozí zastánci kryptoměn umíněně opakují, že altcoiny jsou neregulovatelné. Obávám se, že to je v jistém směru mírná naivita. A podotýkám, že odpůrce kryptoměn rozhodně nejsem, právě naopak.

Markéta Šichtařová

je ekonomka

Ale současně znám finanční trh i z druhé strany – z pohledu bankovnictví a bankovního dozoru. Takže mohu prohlásit, že ačkoliv je beze sporu pravda, že technicky vzato nelze altcoiny „vymazat“, stát má dost pák na to, aby běžnému, nepříliš finančně zdatnému a poněkud línému občanovi přístup k altcoinům natolik zkomplikoval, že drtivou většinu spekulantů i trvalejších investorů (či „hodlerů“) odradí, takže kryptoměny budou skutečně dál používat především ti, kteří k tomu mají ještě větší motivaci než „jen“ zisk – totiž potřebují cosi skrývat a prát.

Stačí globálně zakázat bankám, aby umožňovaly transfery peněz na bitcoinové burzy či provozovatelům bitcoinových bankomatů.

Jen nepustit monopol

Že to jde, a to dokonce velmi jednoduše, ukázal nedávno případ Indie nebo Číny.A USA své tažení proti kryptoměnám čím dál víc stupňují a americká ministryně financí Yellenová na nich nenechá nit suchou. Opakovaně tvrdí, že bitcoiny jsou prostředkem pro praní špinavých peněz a že je nutno je regulovat (či přímo zakázat). Pokud k takové regulaci sáhnou i v USA, bude to pro kryptoměny velká rána. Samozřejmě vždy budou existovat cesty, jak kryptoměnyi za takových okolností koupit a prodat, ale bude již třeba vynaložit vynalézavost, úsilí a transakční náklady– a to mnoho lidí znechutí.

Bitcoin jako kryptografický protokol sice nelze zničit zákonem, lze ale zničit pohodlné a legální cesty, jak se k němu dostat. Jenže proč?! Proč tak strašně leží politikům v žaludku? Pro blaho lidí, kteří spekulacemi s altcoiny riskují? A vážně věříte tomu, že vlády a centrální banky mají na srdci vaše blaho? Otázka tedy zní úplně jinak: Proč státní autority kryptoměny tak nenávidí?

A odpověď je prostá: Centrální banky dosud měly monopol na platidla a nechtějí se dělit o své místo v kontrole všech transakcí. Šéfka ECB Lagardeová už vyzvala ke globální regulaci bitcoinu. Ta se může schovat pod údajný boj proti praní špinavých peněz. Jenomže pravým důvodem je ideologie, ideologie absolutní kolektivistické kontroly. A vedle toho je bitcoin obětí ještě druhé, i když velmi příbuzné ideologie – totiž zelené. Kdyby byl bitcoin stát, patřil by mezi třicet největších spotřebitelů elektrické energie. A to se v dnešním světě neodpouští.

