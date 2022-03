S takovouto válkou nikdo nepočítal. Samozřejmě, podle slov Vladimira Putina jde všechno podle plánu. Ale to je podobná lež, jako že se nejedná o válku, ale o „speciální operaci“ a že při ní Rusko, slovy svého vládce, šetří civilní oběti.

A člověk si jen říká, jestli Putin svým lžím, které tvrdí i světovým státníkům, jako je izraelský premiér nebo turecký prezident, sám skutečně věří, anebo prostě jen dál a dál bezostyšně lže. Sobě, Rusům, světu.

Protože zatím není nic, co by Rusům na jejich plánech vycházelo. Téměř nic nedobyli, ukrajinskou armádu nezničili a sami se kvůli tvrdé odpovědi Západu dostávají do obrovských ekonomických problémů.

Samozřejmě mají nějaké další zdroje, vojenské i finanční, a mají jich zřejmě o něco víc než Ukrajina. Ale solidarita a pomoc téměř celého civilizovaného světa i skutečnost, že Ukrajinci brání svoji zemi, svoji státnost proti ničím nevyprovokované ruské agresi, dávají Ukrajincům sílu k odporu. Odporu, s nímž Kreml nepočítal. A přepočítal se.

V tuto chvíli nic nesvědčí o tom, že by válka měla v dohledné době skončit ukrajinskou kapitulací. Dokonce i v místech, která se Rusům podařilo dobýt, pokračuje občanský odpor proti okupantům.

Co trvalo věčnost, jde nyní hned. Důsledek války

Po tolika dnech bojů samozřejmě mnohé dochází a ukrajinským obráncům měst jako Mariupol nebo Charkov možná už nezbývá mnoho munice ani sil na dlouhý odpor. Kritická může být během několika dnů i situace v obleženém Kyjevu. Vylodění Rusů hrozí u Oděsy, ukrajinské krasavice u Černého moře, které se dosud válka téměř nedotkla.

Pokud Rusko v příštích dnech nepřijde s nějakou skutečně kompromisní nabídkou k míru, bude ukrajinský odpor trvat.

A s ním bude trvat i krvavá válka, která i na ruské straně stojí tisíce a tisíce životů. Přijde moment, kdy to bude muset Rusko samo přiznat svým vlastním občanům. Matkám synů, kteří v této nesmyslné válce umírají. Pak možná válka skončí. Nevítězstvím Ruska a vítězným přežitím Ukrajiny.