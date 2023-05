Škodu 450 začali dělat před 65 lety. Měla řadu chyb a brzy se změnila ve Felicii

Roadster Škoda Felicia zná každý. Ale to, že se vyvinul z modelu 450, už tak známé není. Letos je tomu právě 65 let, co se v Kvasinách začal tento vůz vyrábět.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Škoda 450 se začala vyrábět před 65 lety | Foto: Se svolením Škoda Auto