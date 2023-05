Pořízení bytu nebo domu se může změnit v horor. Kupující často neví, co se pod omítkami nebo podlahou může skrývat. Když vstoupíte celí natěšení do nabízené nemovitosti, začnete si hned představovat, jaké by to tam mohlo být a vaše myšlenky se upnou k budoucímu stavu. Doba navíc nějakému zdlouhavému a zevrubnému rozvažování nepřeje. Zájemců je totiž hromada. “Slepota” a tlak tak při koupi často bohužel hrají proti vám. A co teprve, když narazíte na koupelnu jako z hororu.

Původní koupelna je plná přiznaných vodovodních, plynových i odpadních trubek. | Foto: se svolením Markéty S.

Paní Markéta s manželem se rozhodli koupit byt jako investici s představou, že ho zrekonstruují a než ho dostanou dcery, budou ho zatím pronajímat. „Až dostanu klíče a vlezu dovnitř, snad to se mnou nesekne, musím se vyzbrojit čistícími prostředky,” směje se Markéta z Jihlavy nad tím, co ji v novém bytě čeká.

Jak říká, docela protestovala, co že je to za jadernou elektrárnu, ale je to původní stav po starých lidech, kteří tam jen dali kotel a nic neměnili. Takže děs. „Makléř na to nic neříkal, bylo to na nás. Postavil nás před volbu: ber, nebo nech být,” vzpomíná na prohlídku vyhlédnutého bytu.

Starý a nevzhledný obklad vzhledu koupelny také příliš nepomáhá.Zdroj: se svolením Markéty S.

S mužem se na koupi dispozičně hezkého bytu 2+1 o rozloze 55 m2 shodli a diskuze podle ní byla jen v pozitivním tónu. Řešili hlavně, co se s takovým bytem dá udělat. I přes některé škraloupy ho vyhodnotili jako vhodnou investici pro své dvě dcery. Do té doby ho však chtějí pronajímat.

„Děti to ještě neví, bojíme se jim to říct. A až jim řeknu, že to je pro ně, tak nás zavřou do blázince,“ říká s nadsázkou.

Za takovou koupelnu by se styděla

„Kdyby tam šel někdo z rodiny, vybouráme to komplet, ale zatím to tak nějak musí zůstat. Nedovedu si představit, že bych takovou koupelnu měla užívat. Ale zase vím, co umí být nájemníci zač, a tak nechci investovat do rekonstrukce, aby mě pak nemrzelo, když něco zničí. Předat jim takovou koupelnu by mi přesto byla hanba," konstatuje paní Markéta.

Koupelna jako z hororového filmu.Zdroj: se svolením Markéty S.

O radu se proto obrátila na veřejnost. Víc hlav víc ví. Na sociálních sítích požádala o návrhy lacinného a efektního řešení, co s koupelnou. Do bourání se jí totiž příliš nechce.

„Někdy se smějeme, že nejsme normální, takovou hrůzu a starosti, ale snad to zvládneme,” směje se.

Rady se nějaké našly

„Fuuuuu, teda ty trubky, to je masakr… Nicméně, začnu od podlahy. Určitě pomůže, když zaříznete to lino a nalepíte pořádně všude lišty. Dále si kupte barvu na kachličky, ideálně asi šedou a bílou a vše natřete. Ztratí se v tom trochu i ty kusy opadaných kachlí. Pak je určitě potřeba znovu vybílit. Chtělo by to také dát skříňku pod umyvadlo, nad ní přidělat zrcadlo, vyměnit baterie. Vedle dejte třeba koš na prádlo, ať schováte ty spodní trubky. Chtělo by to také koupit si věšák na ručníky a ten přidělat vedle umyvadla pod bojler, abyste tím schovali alespoň trochu tu směsici trubek. Nakonec to dodekorovat - nějakou poličku, květiny, němého sluhu, věšák na župany a podobně,” radí Markétě na facebooku uživatel s nickem Mekoucky Matysek.

Vše korunuje historický teplovodní radiátor.Zdroj: se svolením Markéty S.

Další diskutující má poměrně radikální názor: „Pardon, tohle zútulní jen bourací kladivo. Jakákoliv jiná snaha budou vyhozené peníze,” konstatuje.

Na otázku, zda se mezi radami na sociálních sítích našel nějaký dobrý návrh, který by mohli použít, říká paní Markéta, že ano.

„Zvolíme zřejmě nátěr obkladů, deskou zakryjeme trubky a koupíme nové lino. Muž je šikovný a je malířem, natěračem. On ví, co barvy dokážou, a má přehled o výrobcích. Uklidňuje mě, že to barva celé ucelí a skryje nedostatky, tak mu věřím,” dodává k vylepšování děsivé koupelny její nová majitelka.