Od 1. července do 29. srpna lze shlédnout před hradem Bouzov na Olomoucku koňský rytířský turnaj v podání středověkého divadla Traken. Každý den od 14 hodin se zde střetne padoušský rytíř Dejmor s krásnou princeznou Adrianou.

Turnaje v podání rytířského divadla Traken na hradě Bouzov | Foto: DENÍK/Kristýna Kovaříková

V romantickém prostředí zámeckého parku hradu Bouzov, známého z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, stojí velké turnajové kolbiště. Od 1. července do něj budou moci vkročit přes padací most diváci, aby se na více než hodinu ocitli také v pohádce, respektive v prostředí pohádkového rytířského turnaje. Do dění na kolbišti budou moci také osobně zasáhnout.