Pavel Wegschmied pracuje jako doručovatel České pošty dvacet let. O letošním roce mohl už na podzim říct, že byl jiný než ostatní, předvánoční čas to dál potvrzuje. Zásilek je enormní množství, oproti minulým letům se liší i rozměry.

Pavel Wegschmied, doručovatel České pošty | Foto: archiv Pavla Wegschmieda

Pavlův doručovací den začíná v 5.30, kdy přijíždí na depo. Následují dvě hodiny třídění zásilek, jejich nakládání do doručovací dodávky a také promýšlení trasy. „Tu máme nějak nastavenou, ale někdy je auto plné zásilek, které jsou velké a brání odebírání těch menších. Tak to tomu přizpůsobujeme,“ vysvětluje. Zvlášť nutné to bylo na jaře a před létem. Zavřené obchody donutily zákazníky k nákupům po internetu. Nebylo vzácností, že na doručovatele čekaly i rozvážky zahradního nábytku. „Sice to bylo rozložené, ale strašně těžké. Lidé si letos také nechávají zasílat třeba velké sedací soupravy, obytné stěny,“ doplňuje Wegschmied.