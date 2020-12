V jaké „kondici“ je nyní vaše Kino 70?

Po uzavření na jaře se dostalo jako většina ostatních zhruba na třetinu až polovinu návštěvnosti. Podzim byl slušně nastartovaný, lidé chodili na dobré české filmy, v září proběhl filmový festival komedií, který je také naladil. Zářijová čísla byla dokonce lepší než ta loňská. Pak ale nastal obávaný útlum.

Změnila pandemie vaši komunikaci s diváky?

Pracovali jsme s nimi především v on-line režimu – webové stránky a sociální sítě. Vzhledem k častým změnám premiér a nasazování filmů přešla většina kin na 14denní programování. Za takové situace je plakátování velmi finančně náročné a často zbytečné. Ani programy do tištěných médií typu městského zpravodaje se v podstatě nedaly vytvářet. Lidé si ale velmi rychle na novou situaci a přesun vyhledávání na internet zvykli.

Zvládat tenhle atypický režim ekonomicky asi není snadné?

Jsme nezisková organizace, která dostává zhruba 50 % svého obratu od města. Bazální náklady, jako energie a základní platy, tak máme pokryté. Většina pracovníků jsou dohodáři, kteří jsou teď doma bez práce a prostředků. Jsou to bohudík většinou studenti nebo lidé v důchodu, a tak jejich pozice nejsou existenčně ohrožené. Z předběžných výsledků to vypadá, že všechny nastavené úspory i režimy fungují a krátkodobě to určitě zvládneme. V delším horizontu bude rozhodující, jak na tom budou veřejné rozpočty a hlavně situace epidemiologická. Zda bude kultura nějakým způsobem fungovat. U vládních podpor máme bohužel smůlu – dostáváme určitý podíl z veřejnoprávních peněz, a tak se nás žádný program netýká. Jediná podpora je od fondu kinematografie, který vypsal v listopadu již druhou výzvu. Jde ale o peníze, jejichž výše pro nás není zásadní.

Dá se vůbec něco plánovat?

Vzhledem k nastavení vládních nařízení i obtížné předvídatelnosti je těžké přemýšlet o nějakých plánech. V kině neděláme jen projekce, prostory využíváme i na divadelní představení, koncerty, máme vlastní ochotnický divadelní soubor NODIVSE, novoměstskou filharmonii NOFI a pěvecký sbor Kácov. Všechny tyto aktivity jsou v současné době pozastavené. Panuje velká nejistota.

Co projekty jako Vaše kino LIVE?

Jsou milé, ale finančně nás nezachrání, tudy cesta nevede. Až bude více jasno, můžeme přemýšlet, jak v daných podmínkách fungovat.

Jak se k tomu stavějí místní lidé, cítíte podporu, nebo spíš strach a únik k televizi?

Všeobecně můžu zájem lidí hodnotit pozitivně. V nelehké době si v půlce září našly cestu na náš festival filmové komedie. Rozdíl návštěvnosti byl oproti minulým ročníkům jen minimální. Při přesunech divadelních představení a koncertů byli lidé trpěliví, peníze nevraceli, přišli i v situaci, kdy by mohli mít strach. 1. září sedělo 300 lidí poctivě v rouškách na divadelní inscenaci, ani jeden si ji nesundal. 10. října jsme přesunuli odložený koncert Prague Cello Quartet do jiného prostoru a přišlo na něj 90 % lidí! Končil neuvěřitelným „standing ovation“ a vděčností lidí, že jsme to nevzdali. Ctíme vážnost situace, ale potvrdilo se, že kultura opravdu nepatří z hlediska nákazy k těm nebezpečným.

Co ohrožuje do budoucna vás? O co by lidé ztrátou kina přišli?

Nejistota. Mezi kinaři se říká, že by bylo jednodušší jet formou brzda–plyn – tři neděle jet, dva týdny zavřít nebo něco podobného. Dalo by se aspoň trochu s distributory plánovat. A samozřejmě i další akce spojené s místní kulturou. Kino plní funkci chybějícího kulturního domu. Po redigitalizaci máme solidní obraz i zvuk, kromě běžného programu nabízíme i artové filmy a koncerty. Prostory kina jsou multifunkční, tvoří zázemí i pro taneční odpoledne seniorů, klub fotografů, divadelní ochotníky, školní akademie, někdy i schůzky zastupitelstva. V aktuálním plánu je rekonstrukce kina na kulturní centrum. Do konce ledna snad bude vyhlášená architektonická soutěž.

Bojíte se o diváky?

Věřím, že se vrátí. Sedět pořád doma v teplácích a s brambůrkami, být mnohem více rozptylován, to snad nemůže dlouhodobě diváka uspokojovat.