Kdo neochutná izraelskou kuchyni v neděli, nemusí zoufat. Ve čtvrtek 10. listopadu v 18.00 totiž bude moci ochutnat nejen židovské hudbu, ale poslechne si u toho i tradiční židovské speciality – toto nevšední spojení nabídne ve svém vystoupení v Beuronské kapli Gymnázia Teplice česko-slovenské kvarteto Hudba na talíři. A v Beuronské kapli GT se hudba rozezní ještě jednou, a to v sobotu 12. listopadu od 20.00. V jazyce ladino představí své nové album izraelská zpěvačka Nani. A také letos návštěvníkům odkryjeme židovskou historii našeho města – v neděli 13. listopadu se vydáme na architektonickou procházku, která nám tentokrát přiblíží osudy teplických židů, kteří žili v samotném centru města.

FOTO: Podzimní Zámecká zahrada láká k procházce, která nabije energií

Osobnost Franze Kafky se na festivalu mihla hned v jeho začátcích. Letos nám ji znovu přiblíží Martin Rak, učitel GT a autor historických publikací. Jeho pohled na osobnost Franze Kafky si můžete přijít poslechnout v úterý 15. listopadu od 17.30 do přednáškové místnosti Beuronské kaple GT. A hned následující sobotu přijde jeden z vrcholů letošního Teplického cimesu – se svou stand-up comedy Profesionálny Žid zavítá do Teplic Michael Szatmary, jedno z největších a nejzářivějších jmen slovenské stand-up comedy scény. Nenechte si ujít tuto příležistost a přijďte v sobotu 19. listopadu do divadelního baru teplického divadla! Izrael – posledních 25 let. To je téma pro Zbyňka Petráčka, jehož přednáška proběhne v úterý 22. 11. v Regionální knihovně Teplice. V sobotu 26. listopadu pak přijde vrchol Teplického cimesu 2022 – do Knaku totiž zavítá Kommuna Lux, známý gang oděských hudebníků, světových vývozců chuligánského folklóru a ducha svého domovského města.

Na všech akcích bude pro návštěvníky připraveno tradiční pohoštění. Více informací možno získat na facebookových či webových stránkách festivalu www.teplickycimes.cz.

Hana Nováková

FOTO, VIDEO: U Globusu je obří staveniště, roste tam obchodní centrum pro kutily