Celou unikátní výstavu, plnou barevnosti a veselosti, si může případný návštěvník prohlédnout v pohodlí kavárny až do 6. ledna 2023. Pokud si uděláte čas a vyrazíte v Teplicích do zdejší pobočky Fokus kafe, nudit se určitě nebudete. Obrazy povzbudí vaše smysly a přenesou vás do zcela jiného, lepšího světa. Hledáte-li rozptýlení v době blížícího se předvánočního shonu, toto bude přesně to pravé pro pohlazení vaší duše. Snad vás aspoň na chvíli zbavíme negativních myšlenek a odpoutáme od každodenních starostí.