.Stínem soutěže bylo skrečování zápasů přihlášeného týmu Prison Teplice kvůli indispozici hráčů a jeho utkání byla kontumována v prospěch soupeřů…Poděkováno bylo za přípravu hřiště Pavlu Prokopovi,za občerstvení v kiosku hráčů a diváků pod vedením Martiny Podané a rozhodčím soutěže Davidu Budkovi z Domažlic,Tomáši Glöcknerovi a Vojtěchu Koptovi z Košťan.Pamětním dresem k 30.ročníku soutěže byl týmem Domažlic pod vedením Davida Budky odměněn Ladislav Navrátil.Tým Domažlic obdržel od domácího týmu Košťan diplom k 35.výročí partnerství Košťany-Domažlice 1986-2021.Při shodném počtu čtyř bodů a skóre 7:6 týmů RSC Čerchov Domažlice a Čulda Team Jeníkov musely rozhodnout penalty,které vyhrálo mužstvo Chodů 3:2.Předchůdcem Košťanského pouťového poháru byl Pouťový turnaj,který se konal na hřišti ve Střelné-Zátiší 17.9.1988 (1. Svéráz Teplice;2. F.C. Louka Košťany;3. RSC Čerchov Domažlice).Škoda,že se turnaj z různých důvodů nekonal v letech 2013,2014 2020 a Pouťový turnaj 1988 se nepočítá do historie soutěže,jinak by se hrál 34.ročník…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.