V červenci 1988 se v Babyloně hrálo fotbalové utkání v kterém zvítězil tým Domažlic nad kombinovaným mužstvem Košťan a Teplic 8 : 5. Dne 4. února 1989 se na Zimním stadionu v Teplicích konal turnaj v ledním hokeji : Košťany - Domažlice15 : 2; Teplice – Domažlice 3 : 5; Košťany – Teplice 8 : 1. Pořadí : 1. Košťany 23 : 3 4body ( L.Navrátil - Gajdoš, Lostik, Kučera, Denk, Beránek, M. Navrátil, Jungvirt, Košnar, Czulinka, Pave lČoček, Petr Čoček, Moučka, Nacke, Heřmánek, V. Navrátil, Z . Hinke , Kava, F. Vebr, Petr Prokop, P. Žitňanský , Izera, trenér A. Hinke ) ; 2 . Domažlice 7 : 18 2 body; 3. Teplice 4 : 13 0 bodů. Kuriozitou soutěže bylo, že brankář Domažlic Míra Krejčí neměl pod betony ribano, stulpny ani tepláky - měl pod betony holé nohy…, že by zapomněl? Všechna utkání se hrála O putovní pivní pohár, který byl ozdoben chodským čakanem. Po založení sportovních oddílů RSC Čerchov Domažlice a F. C. Louka Košťany v roce 1988 a poté SC Rozmetadlo Košťany v roce 1990 už měla všechna střetnutí oficiální charakter.

První oficiální start v malé kopané se konal ve Střelné - Zátiší v Pouťovém turnaji: 1. Svéráz Teplice 4 body; 2. F. C. Louka Košťany 2 body; 3. RSC Čerchov Domažlice 0 bodů. V roce 1989 a 1991 se týmy z Košťan a Teplic zúčastnili v Loučimi turnaje O malovaný džbánek – v roce 1989 3. místo Svéráz Teplice; 5. F. C. Louka Košťany, v roce 1991 zvítězilo SC Rozmetadlo Košťany, 5. místo Svéráz Teplice a 6. místo F. C. Louka Košťany. V červnu ( 4. ) 1989 se v hale v Domažlicích konal Turnaj čtyř v sálovém fotbale – 1. F .C. Louka Košťany 20 : 20 8bodů; 2. Jedová chýže Domažlice 24 : 20 6 bodů; 3. RSC Čerchov Domažlice 21 : 21 6 bodů; 4. Pivovarské Amatérské Sdružení Domažlice 17 : 21 4 body. O prázdninách 1989 následovaly výměnné turnaje: v červenci Košťanský pohár ( 1. F. C. Louka Košťany; 2. Svéráz Teplice; 3. TJ Jiskra Košťany stará garda; 4. RSC Čerchov Domažlice ) a v srpnu v Domažlicích Pivovarský turnaj ( 1. RSC Čerchov Domažlice „ B “ ; 2. RSC Čerchov Domažlice „ A “ ; 3. F. C. Louka Košťany ).

RSC Čerchov Domažlice startoval ve sportovní hale v Teplicích na turnaji v sálovém fotbale Float Cup, kde obsadil v roce 1990 5 . - 8. místo a v roce 1991 11. místo. V roce 1992 obsadilo 4. místo v Pouťovém poháru v Luženicích SC Rozmetadlo Košťany. Samostatnou kapitolou jsou soutěže v Domažlicích Čerchov Cup ( od roku 1991) a v Košťanech Košťanský pouťový pohár (od 1989 ) , kde týmy z Domažlic a Košťan pravidelně startují. V Čerchov Cupu má F. C. Louka Košťany ČOS nejlepší umístění – 1. místo 1993, 1994, 1995, 1997, 2004, 2013, 2016; 2. místo 1996 a 2008 a 3. místo 1998, 2017 a 2021. SC Rozmetadlo Košťany má nejlepší umístění 4. místo 1992, 7. místo 1998 a 8. místo 1995. V Čerchov Cupu startovala další mužstva z Teplicka : FK Nůžky Drahkov – nejlepší umístění 3. místo 1996, SK Lisec Kůs Šanov – 1. místo 1996, Torpédo Křižanov – 10. místo 1996 a Kometa Košťany – 10. místo 2003. V Košťanech na Teplicku v Košťanském pouťovém poháru vybojovalo RSC Čerchov Domažlice 1. místo v roce 1998 a přidalo další medailová umístění – 2. místo 1990, 1991, 1993, 2008, 2015 a 3. místo 1989, 2004, 2007, 2012 a 2021. V Košťanském pouťovém poháru startovala další mužstva z Domažlic. Nejlepší umístění SAS Domažlice – 3. místo 1992, SC Rošáda Domažlice – 4. místo 1993 a HSK Domažlice – 7. místo 1994. V průběhu let se také soutěžilo ve stolním tenisu, stolním hokeji Stiga a volejbale.

V soutěžích malé kopané, dnešního futsalu FIFA, také hostovalo několik hráčů z obou stran. Nejvýrazněji Karel Strádal, který hostoval z RSC Čerchov Domažlice v barvách F. C. Louka Košťany ČOS a stal se v roce 2011 futsalovým Mezinárodním přeborníkem Sokola v kategorii U35 + . Různých společenských a sportovních akcí se zúčastnilo nespočet kamarádů, někteří už nejsou mezi námi…

Exkurz: 11. září 1898 město Domažlice přispělo darem k pořízení praporu Sokola Košťany.

Ladislav Navrátil