Úkoly, které prověřily znalosti o květinách, stromech, ptácích, vodě a chování v přírodě. Děti z Mateřské školy Fráni Šrámka přivítaly jaro ve své přírodní učebně, kterou je podle ředitelky školy Ireny Slámové les pod Doubravkou.

MŠ Fráni Šrámka v Teplicích. | Foto: Se souhlasem Ireny Slámové

"Děti zasázely květiny ke svému stromu, který roste v prostoru na Písečném vrchu v nově vznikajícím sadu pod hvězdárnou. Zastavily se u studánky na úpatí Doubravky, kde je čekaly úkoly se Studánkovou vílou, a také v prostoru okolo revitalizovaného rybníčku. To vše u příležitosti 50 let, které si školka připomíná. Další akcí bude Den otevřených dveří, který se koná 13. dubna od 8.30 do 11.00."

Napsala ředitelka MŠ Fráni Šrámka Irena Slámová