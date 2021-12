ZMĚNA PROGRAMU: Vystoupí pouze děti duchcovských mateřských a základních škol

KDY: Neděle 28. listopadu od 13 hodin

KDE: Náměstí Republiky Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Vzhledem k platnému opatření Vlády ČR a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, vedení města rozhodlo o změně programu Slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Ve zkráceném programu od 16 do 17 hodin vystoupí pouze děti duchcovských mateřských a základních škol. Program bude bez prodejních stánků. Do prostoru akce bude vpuštěn omezený počet návštěvníků s prokázáním bezinfekčnosti a se zakrytými dýchacími cestami. Přímý přenos programu můžete také sledovat on-line v neděli od 16 do 17 hodin ZDE

AKCE BYLA ZRUŠENA: Krupka připravila vánoční jarmark a adventní koncert

KDY: Neděle 28. listopadu od 12 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Zdarma

V Krupce proběhne o první adventní neděli Vánoční jarmark, start akce je ve 12 hodin v parku před městským úřadem. Těšit se můžete na dětské dílny DDM Krupka, soutěže pro nejmenší, Mikuláše a čerta. V plánu jsou i představení souborů Bodlo a Bodlinka Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov. V 15 hodin vystoupí MŠ a ZŠ, ZUŠ Krupka a DDM Krupka. V 17 hodin dojde k rozsvícení vánočního stromu.

FOTO: V duchcovském kině Lípa už jsou ozdobené všechny stromečky

Duchcovské „íčko“ láká na svíčky s vůní vanilky a na medovinu

Neděle 28. listopadu od 14:30 do 17:30, Městské informační centrum Duchcov

Městské informační centrum Duchcov bude otevřené první adventní neděli 28. listopadu 2021 od 14:30 do 17:30 hodin. V prodeji bude kalendář Duchcov 2022 „Duchcovský kalendář hornický“ III. Díl a svíčky s vůní vanilky, duchcovská medovina z výběru příchutí bylinky, cherry, mandle a přírodní a další různé suvenýry… .V prostorách MIC je výstavy MŠ Osecká Duchcov „TICHÉ KROKY, PANÍ ZIMY“.

Zpěvák Josef Vágner vystoupí v v modlanském kostele sv. Apolináře

Neděle 28. listopadu, od 16 hodin, Modlany

První adventní koncert Josefa Vágnera s dětským pěveckým sborem Poupata, již tuto neděli 28. listopadi od 16:00 v modlanském kostele sv. Apolináře. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na pro postižené alzheimerovou chorobou v DD Bystřany. Na koncert je potřeba potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci Covid-19 (bezinfekčnost) a respirátor.

Cesta z Trnovan do Novosedlic přes přejezd je stále uzavřená. Co se tam děje?

Adventní tvoření v botance bude plné věnců a perníčků

Sobota 27. a neděle 28. listopadu, Botanická zahrada Teplice, vstup 90 korun

Botanická zahrada Teplice na první adventní víkend připravila tvořivé dny. „Přijďte si vyrobit adventní nebo závěsný vánoční věnec, svícen či vánoční dekorativní větvičky. Pro děti budou připraveny papírové dílny a zdobení perníčků. Tvoření bude probíhat ve venkovních a vnitřních prostorách,“ řekl ředitel botanické zahrady Petr Šíla. Od víkendu bude ve venkovní expozici svítit i vánoční strom. „Jedná se o smrk černý pocházející ze Severní Ameriky, který se v Evropě pěstuje jako okrasný strom,“ říká kurátor Jan Ptáček. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun.

Advent v železniční expozici

Sobota 27. listopadu od 9 do 14 hodin, Osek

V budově nádraží Osek město zažijete tuto sobotu železniční advent. Slavnostní svíčka na adventní mašince bude slavnostně zapálena ve 13 hodin. K dostání bude svařák přednosty stanice a teplé nápoje pro děti. Ke koupi bude pexeso Krušnohorské železnice. Vstupné je dobrovolné.

Adventní trhy v Teplicích jsou zrušeny

KDY: Neděle 28. listopadu od 14 do 17 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Teplice

Adventní trhy náměstí Svobody Teplické byly zrušeny. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru v neděli 28. prosince nebude. Zrušena byla i sobotní akce na náměstí Svobody s názvem Na synkopách do Vánoc.

Zrušeny jsou například tyto akce: Vánoce v Novosedlicích (28. listopadu), Vánoce na zámku v Duchcově (11.-12.12.), Rozsvícení vánočního stromu v Hrobu (28. listopadu).