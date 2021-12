Blíží se nejkrásnější svátky v roce a v neděli 28. 11. začíná advent – doba odpočítávání do Štědrého večera. Jak si zkrátit čekání na Ježíška? Navštivte Botanickou zahradu v Teplicích, kde jsme pro vás připravili bohatý program.

Adventní inspirace v botanické zahradě. | Foto: Botanická zahrada Teplice

Přijďte si vychutnat vánočně vyzdobené foyer skleníku Tropicana již od soboty 27. 11. Věděli jste, že vánoční oslavy jsou neodmyslitelně spjaty s rostlinami? Vánoční hvězdu, vánoční kaktus a jmelí snad netřeba připomínat, ale věděli jste, že vánoční hvězda patří mezi pryšce a je to jedna z nejprodávanějších hrnkovaných rostlin? Proč kvetou tyto rostliny na vánoce? Znáte důvod, proč se při štědrovečerním krájení jablka objeví hvězdička nebo křížek? Odpočinout si a dozvědět se něco nového o Vánocích a botanice můžete až do 9. 1. 2022. „Vánoční perníčky“ – to je hotová botanická zahrada. Mnoho rostlin, které se využívají jako koření do perníku pěstujeme v našem tropickém skleníku, zejména pak na křížovkářském záhoně, kde představujeme užitkové druhy tropických rostlin. Ať už se jedná o pepřovník, skořicovník či hřebíčkovec pocházející ze starých sbírek. Momentálně vykvétá drobnými květy kakaovník, který mohou návštěvníci obdivovat tamtéž“ říká kurátor zahrady Jan Ptáček.